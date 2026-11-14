Die Allianz-Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Nach den überraschend starken Quartalszahlen erreichte das DAX-Papier am Freitag mit 478,20 € ein neues 52-Wochen-Hoch und schloss bei 477,20 €. Dabei verbirgt sich hinter den Ergebnissen eine interessante Entwicklung: In der Schaden- und Unfallversicherung ist der operative Gewinn um knapp -8% gesunken. Die Vermögensverwaltung konnte diese Schwäche mehr als ausgleichen. Bei Kurszielen zwischen 351 und ...

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