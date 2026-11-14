Der DAX geht mit einem Wochenplus von rund 3,6 Prozent in die neue Handelswoche. Am Donnerstag sprang er erstmals über 27.000 Punkte, zum Wochenschluss lag er wieder bei rund 26.750. Brent-Öl unter 100 Dollar je Barrel gibt Aktien weiterhin Rückenwind. Die Marke von 27.000 Punkten bleibt für den DAX der nächste Prüfstein. In den USA liefern die Einzelhandelsumsätze am Dienstag einen ersten Anhaltspunkt dafür, wie robust der Konsum vor dem Thanksgiving-Geschäft ist. Der größte Gegenwind kommt vom ...

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