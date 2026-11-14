Mit Jensen Huang verliert Nvidia seinen einflussreichsten Fürsprecher für das China-Geschäft. Der Mitgründer, der den Konzern 33 Jahre lang führte, warb in Washington dafür, chinesischen Kunden den Zugang zu amerikanischen KI-Chips offenzuhalten. Nach seinem Rücktritt am Donnerstag übernimmt Finanzchefin Colette Kress vorerst die Führung. Für Nvidia - hier bei Gettex - geht es damit bei der Nachfolge auch um die Frage, wie viel Einfluss der Konzern künftig in der Debatte über US-Exportkontrollen ...

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