Bei PepsiCo wächst der Druck auf das Management. Der amerikanische Getränke- und Snackkonzern will rund 1.000 Arbeitsplätze streichen, um sein schwächelndes Nordamerikageschäft wieder auf Kurs zu bringen. Doch Bernstein Research bezweifelt, dass die bisherigen Maßnahmen ausreichen. Die Analysten sehen die Aktie lediglich bei 131 US$ und damit knapp -10% unter dem aktuellen Kurs von 145,44 US$. Wie ernst sind die Probleme des Konsumgüterriesen, der ...

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