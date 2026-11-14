GOLD: Technische Gegenbewegung?! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 47/2026

Der Goldpreis hat in der Handelswoche den Großteil seiner Vorwochengewinne wieder abgegeben. Nach einem Fehlausbruch über die SMA200 im 4h-Chart dominierten Gewinnmitnahmen das Geschehen, Gold fiel bis an die 3.850 US-Dollar.

Das ist ein Wochenverlust von rund 185 US-Dollar bzw. rund 4,6 - Die Gold Prognose für die neue Woche lautet seitwärts/aufwärts mit 55 - Bull- zu 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit, obwohl Tages- und 4h-Chart bärisch sind. Entscheidende Marke: 3.883,5 US-Dollar.

?? GOLD - Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Schlusskurs: 3.883,5 US-Dollar (-185,3 US-Dollar bzw. ca. -4,6 - zur Vorwoche)

3.883,5 US-Dollar (-185,3 US-Dollar bzw. ca. -4,6 - zur Vorwoche) Chartbild Tageschart: bärisch - Gold notiert unter SMA20 (4.015,9) und unter dem 61,8 %-Retracement

bärisch - Gold notiert unter SMA20 (4.015,9) und unter dem 61,8 %-Retracement Chartbild 4h-Chart: bärisch - Gold notiert unter SMA20 (3.954,7), SMA50 (4.024,2) und SMA200 (4.080,2)

bärisch - Gold notiert unter SMA20 (3.954,7), SMA50 (4.024,2) und SMA200 (4.080,2) Gold Prognose KW 47/2026: seitwärts - aufwärts - Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 %

seitwärts - aufwärts - Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 % Entscheidende Marke für die neue Woche: 3.883,5 US-Dollar

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.