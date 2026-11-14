Nach einem scharfen Kursrücksetzer steht der bekannte Halbleiterkonzern im Fokus der Charttechniker. Nach einer gescheiterten Rekordjagd befindet sich das Papier in einer anspruchsvollen Konsolidierung. Nun müssen zentrale Unterstützungen beweisen, ob sie den Abwärtsdruck stoppen können.Rücksetzer nach verfehlten Bestmarken Nachdem AMD zuvor deutliche Gewinne verzeichnet hatten, geriet die Aufwärtsbewegung zuletzt massiv unter Druck. Der ...

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