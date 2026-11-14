Kurz vor dem geplanten Börsengang hat Anthropic mit Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2 zwei neue KI-Modelle vorgestellt. Beide sollen leistungsstärker und billiger als ihre Vorgänger sein und setzen sich im KI-Ranking klar an die Spitze. Ende Oktober 2026 hatte Googles neues KI-Modell Gemini 4 Carbon die Führung im Intelligence Index von Artificial Analysis erobert und Anthropics Claude Opus 5.5 von der Spitze verdrängt. Wie erwartet bringt Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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