Vom Lernen neuer Sprachen über Zyklus-Tracking bis hin zur Steuerung des Smart Home: Für beinahe jeden Lebensbereich gibt es heute die passende App. Die IFA Berlin hat 271 davon genauer unter die Lupe genommen. Auf privat genutzten Smartphones sind in Deutschland im Durchschnitt 46 Apps installiert - zusätzlich zu den vorinstallierten Anwendungen. Das hat eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom ergeben. Seit dem letzten Jahr hat dieser Wert zugenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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