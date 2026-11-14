Köln (ots) -Im Hotel Ling Bao des Freizeitparks in Brühl sind am Freitag 15 Gäste verletzt worden. Der Grund war zu viel Chlor im Pool.Wie das Phantasialand dem WDR am Samstag auf Anfrage mitteilte, steht der Grund dafür inzwischen fest: Der Vorfall hing mit der Störung des US-Softwarekonzerns Microsoft zusammen. Denn dort war das Mail-Programm Outlook betroffen.Der Pool in dem Hotel hat ein automatisches Dosiersystem für Chlor. Das System informiert auch, wenn der Chlorgehalt im Wasser nicht im Normbereich ist - allerdings per Mail. Und wegen der Störung kamen diese Warn-Mails gestern nicht an.Insgesamt waren 15 Gäste betroffen, einige wurden ins Krankenhaus gebracht.Das Wasser wurde inzwischen ausgetauscht und der Pool kann wieder genutzt werden.Pressekontakt:WDR-Newsroom - Tel: 0221 2208787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6390540