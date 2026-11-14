Bad Hersfeld (ots) -- Siegesmund seit über 25 Jahren umwelt- und klimapolitisch aktiv- Frühere thüringische Umweltministerin setzte sich für das Grüne Band ein- Warnung vor weiterem Erstarken rechtsextremer AkteureAm heutigen Nachmittag haben die 131 anwesenden stimmberechtigten Delegierten des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auf ihrer Bundesdelegiertenversammlung eine neue Bundesvorsitzende gewählt. Die Delegierten entschieden sich für die aus Jena (Thüringen) stammende Anja Siegesmund, die in dem Amt Olaf Bandt nachfolgt und nun für zunächst zwei Jahre gewählt ist.Siegesmund ist seit über 25 Jahren umwelt- und klimapolitisch aktiv. In Thüringen setzte sie sich als ehemalige Umweltministerin unter anderem für das Grüne Band als Nationales Naturmonument ein. Zugleich gilt die 49-jährige Siegesmund seit ihrem langjährigen ehrenamtlichen und überparteilichen Engagement, insbesondere als Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, als breit aufgestellte Netzwerkerin und starke Stimme der Zivilgesellschaft.Die stellvertretenden Vorsitzenden, Susanne Gerstner und Sören Janssen gratulierten Siegesmund: "Wir freuen uns, dass wir mit den langjährigen Erfahrungen, die Anja Siegesmund mitbringt, in für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz anspruchsvollen Zeiten durchstarten können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr und unseren vielen Engagierten den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz voranzubringen." Der BUND-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger sagte: "Die Wahl von Anja Siegesmund an die BUND-Spitze ist ein weiterer kräftiger Schub für das vom BUND initiierte Naturschutzgroßprojekt Grünes Band."Siegesmund warb in ihrer Bewerbungsrede dafür, sich gerade angesichts des wachsenden Gegenwinds für den Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren: "Unsere Demokratie und unsere Umwelt sind das Wertvollste, das wir haben. Ihr Schutz ist unsere gemeinsame Aufgabe. Dafür braucht es uns alle: unseren Einsatz, unsere Ideen, unseren Willen. Es lohnt sich, jeden Tag dafür zu kämpfen. Zukunft ist das, was wir draus machen."Zugleich warnte Siegesmund vor einem weiteren Erstarken rechtsextremer Akteure und betonte die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft: "Als Umweltverband setzen wir uns dafür ein, dass Menschen ihre Umwelt mitgestalten, sich einmischen und Mut zur Veränderung einbringen können. Gerade jetzt, da die Zivilgesellschaft immer wieder angegriffen wird, sagen wir: Eine freie, vielfältige und manchmal auch unbequeme Zivilgesellschaft ist Garant für eine lebendige Demokratie."Beteiligungsrechte stärken, Zivilgesellschaft schützenEinstimmig beschlossen die Delegierten einen Leitantrag für Demokratie und eine starke Zivilgesellschaft. Darin fordert der BUND die Bundesregierung auf, die Beteiligungsrechte der Zivilgesellschaft auszuweiten, statt sie zu beschneiden. "Für den Umweltverband gehören der Schutz von Natur und Umwelt, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Mitwirkung untrennbar zusammen. Der BUND setzt sich daher nicht nur für den Schutz der Zivilgesellschaft, sondern für eine Ausweitung ihrer Rechte ein."Der Antrag warnt zudem vor rechtsextremen Angriffen: "Rechtsextreme versuchen, Aktive des BUND und anderer Organisationen einzuschüchtern, im digitalen Raum und konkret im Alltag. Das reicht bis hin zu Morddrohungen." Rechtsextreme "betrachten die Zivilgesellschaft und Verbände wie den BUND als Feinde. Sie versuchen, Naturschutz völkisch zu vereinnahmen und gegen Klimaschutz auszuspielen", heißt es im Leitantrag."Der BUND erteilt menschenfeindlichen, anti-demokratischen und rechtsextremen Akteuren und Positionen eine klare Absage. Der Verband will künftig die Zusammenarbeit mit jenen Kräften in den demokratischen Parteien stärken, die partnerschaftlich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten wollen."Die Delegierten verabschiedeten am Samstag zugleich den langjährigen Vorsitzenden Olaf Bandt. Bandt hat den BUND viele Jahre geprägt, seit 2019 war er dessen Vorsitzender. In seiner Abschiedsrede hob Bandt insbesondere das ehrenamtliche Engagement hervor, das den BUND zu einer "starken gesellschaftlichen Kraft" mache.Künftig wird der Bundesvorstand des BUND gemeinsam mit Anja Siegesmund die Geschicke des Verbands führen. Dem Bundesvorstand gehören neben Susanne Gerstner und Sören Janssen außerdem Bundesschatzmeister Jens Klocksin sowie Ralf Meyer, Myriam Rapior und Doris Tropper als Beisitzer*innen an, aufgrund ihrer Funktionen zudem die Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats und des Gesamtrats sowie ein Vorstandsmitglied der BUNDjugend.Mehr Informationen:- Der neue Vorstand des BUND (https://www.bund.net/ueber-uns/organisation/vorstand/)- Kontakt: vor Ort: Daniel Jahn, BUND-Pressesprecher, Mobil: 0170-1606658, E-Mail: presse(at)bund.net; BUND-Pressestelle. 030-275 86 109.- Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky (https://bsky.app/profile/bund.net), Instagram (https://www.instagram.com/bund_bundesverband/), YouTube (https://www.youtube.com/@bundgermany) und Facebook (https://www.facebook.com/bund.bundesverband)Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist mit mehr als 676.000 Mitgliedern und Unterstützer*innen einer der größten Umweltverbände Deutschlands. Seit über 50 Jahren engagiert er sich unter anderem für eine ökologische Landwirtschaft, den Klimaschutz, den Schutz bedrohter Arten, des Waldes und des Wassers. Finanziert durch Spenden und Mitgliedsbeiträge ist der BUND unabhängig von Politik und Wirtschaft. Regelmäßig legt der BUND mit dem Jahresberich (https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/bund-jahresbericht-2025/)t seine Tätigkeiten und Finanzen (https://www.bund.net/ueber-uns/transparenz/finanzen/)offen. Transparenz (https://www.bund.net/ueber-uns/transparenz/)verstehen wir als ein Zeichen des Respekts gegenüber allen, die uns unterstützen und unsere Unabhängigkeit sichern.Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V., Nicole Anton (v.i.S.d.P.), Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 BerlinPressekontakt:BUND-Pressestelle:CvD | Daniel Jahn | Clara Billen | Lara Dalbudak | Johannes WallatTel. 030-27586-109 | -531 |-464 | -425 | -638presse(at)bund.netwww.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6390553