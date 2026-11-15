Berlin - Der ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, hat anlässlich seines 90. Geburtstages den Liedermacher Wolf Biermann gewürdigt. "Für mich hat Wolf Biermann eine große Bedeutung", sagte Jahn den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Sonntagsausgaben).



Er sei der "Mutmacher für uns alle" gewesen. "Er hat uns mit seinen Liedern Mut gemacht, nicht aufzugeben - ganz besonders mit dem Lied 'Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit'. Das habe ich selbst gesungen, als ich in Untersuchungshaft saß", so der frühere Stasi-Unterlagenbeauftragte.



"Wenn Biermann nicht ausgebürgert worden wäre, dann wäre ich nicht von der Uni geflogen und am Ende nicht Stasi-Unterlagenbeauftragter geworden", so Jahn. Das sei eine Weichenstellung in seinem Leben gewesen. "Ab dem Moment war für mich klar: Dieser Staat hat keine Zukunft", so der ehemalige Stasi-Unterlagenbeauftragte weiter.



Der 73-jährige Jahn war im thüringischen Jena in der Opposition aktiv, wurde 1983 verhaftet und gegen seinen Willen außer Landes gebracht.





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