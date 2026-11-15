Berlin - Der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, sieht das Gedenken an die Kriegstoten als Weg, jungen Menschen den Wert des Friedens zu vermitteln. "Das Gedenken an die Toten der Kriege ist aus mindestens zwei Gründen wichtig. Für die Angehörigen, die wissen sollen, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind. Unsere Kriegsgräberstätten geben ihnen einen Ort", sagte Schneiderhan der "Rheinischen Post" anlässlich des Volkstrauertages an diesem Sonntag.



Die Kriegsgräberstätten seien aber nicht nur Orte der Trauer. "Sie sind auch ein Ort der Begegnung zwischen Generationen und Nationen", so der Volksbund-Präsident weiter.



Mit Blick auf die Arbeit des Volksbundes sagte er: "Wir bringen junge Menschen zu den Orten der Geschichte. Dazu gehören Gedenkstätten, aber auch die Kriegsgräberstätten. Da müssen wir gar nicht viel erzählen, die Jugendlichen verstehen sehr schnell, dass hier Gleichaltrige liegen, die um ihr Leben betrogen wurden." Man wolle, dass sie daraus lernen, was Menschen anderen Menschen antun. "Wir hoffen, dass sie den Wert des Friedens schätzen lernen. Dass sie Hass und Hetze entgegentreten, weil damit so viel Schlechtes beginnt", so Schneiderhan.



Durch die Begegnung von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern würden junge Menschen lernen, wie Geschichte in anderen Ländern gelernt und erfahren werde. "Das weitet den Blick der Jugendlichen. Und macht sie hoffentlich immun gegen plumpe Parolen", so der frühere General der Bundeswehr weiter.



Neben Schneiderhan werden am Volkstrauertag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bundesratspräsident Hendrik Wüst (CDU) und der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Kranzniederlegung in der Neuen Wache in Berlin teilnehmen.





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