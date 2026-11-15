Die Evotec-Aktie ist am Freitag um -5,06% auf 2,97 € gefallen und bleibt damit fest in der Hand der Verkäufer. Der Kurs bewegt sich inzwischen am unteren Rand des langfristigen Abwärtstrendkanals und innerhalb einer wichtigen Unterstützungszone. Während RSI und MACD bullische Divergenzen zeigen, liefert das übergeordnete Elliott-Wellen-Szenario weiterhin ein deutliches Warnsignal. Chartanalyse zu Evotec Die Evotec-Aktie befindet sich seit Ende 2024 ...

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