Ecolab steigert Umsatz um 13 Prozent - De.mem baut Geschäft mit Spezialchemikalien für Bergbaukunden aus

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Der US-amerikanische Wasser- und Hygienetechnologiekonzern Ecolab (ISIN: US2788651006) meldete für das dritte Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 13 Prozent. Auch das industrielle Wassertechnologiegeschäft entwickelte sich besser. Der Branchenvergleich ist für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) interessant: Der australische Spezialist baut sein Chemikaliengeschäft aus und meldete eine neue Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Antiscalants an einen Bergbaukunden. Das geschätzte Volumen beträgt 800.000 australische Dollar über zwölf Monate; garantiert ist dieser Betrag nicht.

Ecolab meldet stärkeres Wachstum im Industriegeschäft

Ecolab erzielte im dritten Quartal 2026 ein ausgewiesenes Umsatzwachstum von 13 Prozent. Organisch, also bereinigt um bestimmte Portfolio- und Währungseffekte, stiegen die Umsätze um sieben Prozent. Besonders deutlich legte das Geschäftsfeld Global High-Tech mit einem organischen Umsatzplus von 63 Prozent zu. Gleichzeitig berichtete Ecolab über eine verbesserte Entwicklung seiner etablierten Wassertechnologieaktivitäten. Während das sogenannte Light-Water-Geschäft sein Wachstum beschleunigte, kehrten die Bereiche Heavy Water und Paper zu einem soliden Wachstum zurück.

Die Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Wasserbehandlung im laufenden Industriebetrieb. Neben Anlagen und Infrastruktur gehören dazu Spezialchemikalien, die Kunden je nach Prozess regelmäßig benötigen. Ecolab ist mit seiner internationalen Aufstellung nicht unmittelbar mit De.mem vergleichbar, liefert aber einen aktuellen Branchenmaßstab.

Spezialchemikalien erfüllen wichtige Aufgaben im Bergbau

Wasser wird im Bergbau unter anderem zur Rohstoffaufbereitung, Kühlung und in technischen Kreisläufen eingesetzt. Mineralische Ablagerungen können Leitungen und Membranen beeinträchtigen und Wartungskosten erhöhen. Antiscalants sollen solche Ablagerungen vermindern; ihre Wirksamkeit hängt von Wasserzusammensetzung, Dosierung und Betriebsbedingungen ab. Für Lieferanten können daraus wiederkehrende Bestellungen entstehen, die weniger stark von einzelnen neuen Anlagenprojekten abhängen.

Die Anwendung solcher Mittel ist besonders dort relevant, wo Rohwasser hohe Konzentrationen gelöster Mineralien enthält oder mehrfach im Kreislauf geführt wird. Ein verlässliches Chemikalienmanagement kann die Planung von Reinigungsintervallen und die Verfügbarkeit von Wasseraufbereitungsanlagen unterstützen. Das macht Spezialchemikalien zu einem ergänzenden Geschäftsfeld für Unternehmen, die bereits mit den technischen Abläufen ihrer Kunden vertraut sind.

De.mem erweitert sein Angebot durch Core Chemicals

De.mem erweiterte sein westaustralisches Geschäft durch die zum 1. November 2025 wirksam gewordene Übernahme von Core Chemicals aus Perth. Im ersten Halbjahr 2026 steuerte die Gesellschaft nach Unternehmensangaben rund 2,4 Millionen australische Dollar zum Konzernumsatz bei. Core Chemicals ist insbesondere im Markt für Prozesschemikalien für den Goldbergbau tätig. Im Septemberquartal berichtete De.mem über neue Kunden und organisches Wachstum. Die gemeinsame Kundenbasis eröffnet Möglichkeiten, weitere Produkte und Dienstleistungen anzubieten; zusätzliche Umsätze sind damit nicht garantiert.

Die Bedeutung der Region zeigt sich auch in den Konzernzahlen. Die westaustralischen Gesellschaften einschließlich Core Chemicals waren im Septemberquartal 2026 für rund 47 Prozent der gesamten Zahlungseingänge von De.mem verantwortlich. Damit bildet die Region inzwischen einen wesentlichen Bestandteil des operativen Geschäfts.

Für De.mem ist diese regionale Konzentration zugleich Chance und Abhängigkeit: Bestehende Kontakte können den Vertrieb erleichtern, die Nachfrage bleibt jedoch an die Entwicklung der dortigen Industriekunden gebunden. Insbesondere im Bergbau unterscheiden sich die Anforderungen an Wasserchemie und Anlagenbetrieb je nach Standort erheblich. Ein breiteres Produktangebot kann helfen, auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Neuer Chemikalienvertrag mit geschätzten 800.000 Dollar Volumen

De.mem meldete eine neue Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Antiscalants an einen australischen Bergbaukunden. Das Unternehmen schätzt den Vertragswert auf rund 800.000 australische Dollar über zwölf Monate; die Belieferung soll im Dezemberquartal 2026 beginnen. Die Vereinbarung ist nach Unternehmensangaben jederzeit kündbar. Das genannte Volumen ist daher weder ein garantierter Umsatz noch ein bereits verbuchter Zahlungseingang. Die Meldung belegt dennoch einen konkreten Vertriebserfolg im Chemikaliengeschäft.

Während der Anlagenbau häufig von größeren Einzelaufträgen geprägt ist, hängen Chemikalienlieferungen stärker vom laufenden Betrieb der Kundenanlagen ab. Ob sich daraus dauerhafte Umsätze ergeben, entscheidet die tatsächliche Nachfrage.

Dabei ist die Unterscheidung zwischen dem Goldgewinnungs-Chemikaliengeschäft von Core Chemicals und der neuen Antiscalant-Vereinbarung wichtig. Beides zählt zum erweiterten Spezialchemikalienangebot der De.mem-Gruppe, erfüllt aber unterschiedliche Aufgaben. Die Vertragsmeldung belegt daher nicht automatisch, dass Core Chemicals selbst die betreffenden Antiscalants liefert.

Wachstum soll auf mehreren Geschäftsfeldern aufbauen

Das Chemikaliengeschäft ergänzt De.mems Angebot aus Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpen, Membranen sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Im Septemberquartal 2026 meldete der Konzern Zahlungseingänge von rund 10,1 Millionen australischen Dollar, 29 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge entfielen laut Unternehmen auf wiederkehrende Geschäftsaktivitäten. Der operative Cashflow betrug positive 842.000 australische Dollar. Diese Konzernzahlen belegen nicht die isolierte Profitabilität des Chemikaliengeschäfts, zeigen aber einen zuletzt positiven operativen Mittelzufluss.

Die Konzernentwicklung darf zudem nicht allein der jüngsten Übernahme zugeschrieben werden. Neben organischen Aufträgen und bestehenden Serviceaktivitäten können Akquisitionen die Zahlungseingänge beeinflussen. Für eine belastbare Bewertung des Chemikaliensegments wären zusätzliche Angaben zu dessen eigenständigem Umsatz und Ergebnis notwendig.

Fazit: Industriechemikalien eröffnen zusätzliche Absatzmöglichkeiten

Ecolabs jüngste Zahlen zeigen die wirtschaftliche Bedeutung spezialisierter Produkte für die industrielle Wasserbehandlung. De.mem setzt in kleinerem Maßstab auf den Ausbau seines Angebots für australische Industriekunden. Eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen beiden Unternehmen ist nicht bekannt. Core Chemicals, die westaustralische Kundenbasis und die kündbare Rahmenvereinbarung mit geschätzten 800.000 australischen Dollar Volumen liefern De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) konkrete Ansatzpunkte für weiteres Geschäft mit Spezialchemikalien.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Ecolab - Quartalsergebnisse Q3 2026, 27.10.2026

https://investor.ecolab.com/news/news-details/2026/Ecolab-Delivers-Strong-and-Accelerating-Operating-Performance-Reported-Diluted-EPS-1-95-Adjusted-Diluted-EPS-2-18-5-2026-Adjusted-Diluted-EPS-Outlook-8-10-8-20-8-9/default.aspx

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12.10.2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

De.mem - Halbjahresbericht zum 30.06.2026

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/interim-quarterly-report/2026/57644184/

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Enthaltene Werte: US2788651006,AU000000DEM4