Johnson & Johnson erzielt 710 Millionen Dollar mit Zelltherapie - Mesoblast stellt neue CAR-Technologie vor

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Die kommerzielle Bedeutung moderner Zelltherapien wächst weiter. Der amerikanische Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) und sein Entwicklungspartner Legend Biotech (ISIN: US52490G1022) haben mit der Krebszelltherapie Carvykti im dritten Quartal 2026 weltweit rund 710 Millionen US-Dollar Nettoproduktumsatz erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Zahlen wurden am 10. November veröffentlicht und zeigen, welches Umsatzpotenzial sich aus der erfolgreichen Vermarktung neuartiger Zelltherapien entwickeln kann. Am selben Tag präsentierte der australische Biotechnologiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) auf seiner Hauptversammlung eine neue technologische Perspektive. Das Unternehmen arbeitet an einer Plattform, bei der mesenchymale Stromazellen mit künstlichen Antigenrezeptoren ausgestattet werden sollen. Damit greift Mesoblast ein Grundprinzip der CAR-T-Technologie auf, verfolgt jedoch andere medizinische Anwendungen. Während Johnson & Johnson bereits hohe Umsätze mit gentechnisch veränderten Immunzellen erzielt, untersucht Mesoblast, ob sich ähnliche technische Konzepte künftig für die Behandlung schwerer Entzündungserkrankungen nutzen lassen.

710 Millionen Dollar Umsatz mit einer einzigen Zelltherapie

Die aktuellen Zahlen von Legend Biotech unterstreichen die wirtschaftliche Entwicklung von Carvykti. Das gemeinsam mit Johnson & Johnson entwickelte Produkt erzielte im dritten Quartal Nettoumsätze von rund 710 Millionen US-Dollar, nach einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders stark entwickelte sich das internationale Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten, das um 86 Prozent zulegte. In den USA stiegen die Umsätze um 19 Prozent. Carvykti ist inzwischen nach Unternehmensangaben an 373 Behandlungsstandorten in 20 Märkten verfügbar. Die Therapie wird bei bestimmten Patienten mit multiplem Myelom eingesetzt, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Sie basiert auf körpereigenen T-Zellen, die außerhalb des Körpers gentechnisch verändert werden, um Krebszellen gezielt erkennen und angreifen zu können. Die steigenden Umsätze verdeutlichen, dass sich auch aufwendig herzustellende Zelltherapien in spezialisierten medizinischen Versorgungsstrukturen zunehmend kommerziell etablieren können.

Langzeitdaten zeigen anhaltende Wirkung bei bestimmten Patienten

Neben den Umsatzzahlen berichtete Legend Biotech über neue Langzeitdaten aus der CARTITUDE-2-Studie. In einer untersuchten Gruppe von 20 Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom waren fünf Jahre nach einer einmaligen Carvykti-Infusion noch zehn Patienten am Leben und ohne Fortschreiten ihrer Erkrankung geblieben. Diese Patienten benötigten in diesem Zeitraum keine weitere Myelomtherapie. Die Ergebnisse sind medizinisch bemerkenswert, müssen jedoch im Zusammenhang mit der kleinen Studiengruppe betrachtet werden. Sie erlauben keine Aussage darüber, dass die Hälfte sämtlicher mit Carvykti behandelter Patienten nach fünf Jahren dauerhaft krankheitsfrei bleibt. Außerdem können bei CAR-T-Zelltherapien schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Die längere Nachbeobachtung dokumentierte unter anderem einen zusätzlichen Fall einer akuten myeloischen Leukämie. Dennoch liefern die Daten weitere Hinweise darauf, dass eine einmalige Zelltherapie bei bestimmten Patienten über mehrere Jahre eine anhaltende Krankheitskontrolle ermöglichen kann. Für Johnson & Johnson und Legend Biotech ist dies eine wichtige Grundlage, um die Behandlung langfristig in weiteren Therapiesituationen zu etablieren.

Mesoblast stellt neue Generation seiner Zelltherapieplattform vor

Während Johnson & Johnson und Legend Biotech bereits eine zugelassene CAR-T-Therapie vermarkten, arbeitet Mesoblast an einer anderen Nutzung des CAR-Prinzips. In seiner Präsentation zur Hauptversammlung vom 10. November stellte das Unternehmen eine neue Plattform für sogenannte CAR-MSCs vor. Dabei handelt es sich um mesenchymale Stromazellen, die gentechnisch mit einem künstlichen Antigenrezeptor ausgestattet werden sollen. Ein solcher Rezeptor kann Zellen ermöglichen, bestimmte biologische Zielstrukturen gezielter zu erkennen. Mesoblast will diese Eigenschaft nutzen, um die Wirkung seiner Zellprodukte bei entzündlichen Erkrankungen zu verstärken. Anders als klassische CAR-T-Therapien sollen die modifizierten Stromazellen nicht primär Krebszellen zerstören, sondern ihre entzündungsregulierenden Eigenschaften gezielter entfalten. Nach Unternehmensangaben könnten sich daraus neue Möglichkeiten ergeben, die Wirksamkeit der Zelltherapie zu verbessern. Die Plattform befindet sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Klinische Wirksamkeitsdaten beim Menschen wurden im Rahmen der Hauptversammlungspräsentation nicht vorgelegt.

Warum CAR-MSCs ein anderer Ansatz als CAR-T-Zellen sind

Die technische Verbindung zwischen beiden Ansätzen liegt im künstlichen Antigenrezeptor, dem sogenannten Chimeric Antigen Receptor. Dieser kann gentechnisch in unterschiedliche Zelltypen eingebracht werden. Bei Carvykti handelt es sich um patienteneigene T-Zellen, die gezielt gegen das BCMA-Protein auf bestimmten Krebszellen gerichtet sind. Mesoblast möchte dagegen mesenchymale Stromazellen verwenden, die grundsätzlich andere biologische Funktionen besitzen. Diese Zellen können unter anderem die Aktivität bestimmter Immunzellen beeinflussen und entzündliche Prozesse regulieren. Durch die zusätzliche Ausstattung mit einem CAR-Rezeptor soll ihre Wirkung möglicherweise stärker auf bestimmte Krankheitsmechanismen ausgerichtet werden. Mesoblast beschreibt die Technologie als Möglichkeit, die gezielte Erkennung krankheitsassoziierter Strukturen mit den natürlichen Eigenschaften mesenchymaler Stromazellen zu kombinieren. Ob sich daraus tatsächlich bessere klinische Ergebnisse ergeben, muss jedoch erst in entsprechenden Studien nachgewiesen werden. Die bisherigen Erfolge von Carvykti lassen sich nicht unmittelbar auf die neue Plattform übertragen.

Lupus und chronische Darmentzündungen als mögliche Anwendungen

Als erste potenzielle Einsatzgebiete seiner neuen CAR-MSC-Plattform nennt Mesoblast den systemischen Lupus erythematodes sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Bei diesen Erkrankungen richtet sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen beziehungsweise verursacht anhaltende Entzündungsprozesse. Trotz vorhandener Behandlungsmöglichkeiten sprechen nicht alle Patienten ausreichend auf Medikamente an. Zudem können langfristige Therapien erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Mesoblast sieht deshalb einen medizinischen Bedarf an neuen Behandlungsansätzen, die entzündliche Reaktionen gezielter beeinflussen könnten. Die Entwicklung einer CAR-MSC-Therapie wäre dabei ein eigenständiges Forschungsprogramm und keine automatische Erweiterung der bestehenden Ryoncil-Zulassung. Weder für Lupus noch für Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn liegt bislang eine Zulassung eines entsprechenden Mesoblast-Produkts vor. Auch ein konkreter Zeitplan für eine mögliche Markteinführung wurde in der aktuellen Präsentation nicht genannt.

Ryoncil zeigt, dass Mesoblast bereits Zelltherapien vermarkten kann

Im Gegensatz zur neuen CAR-MSC-Technologie verfügt Mesoblast mit Ryoncil bereits über ein zugelassenes Zelltherapieprodukt. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA genehmigte das Medikament im Dezember 2024 zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten. Diese schwere Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen gesunder Spender und soll überschießende Entzündungsreaktionen beeinflussen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte das Unternehmen mit dem Produkt Nettoumsätze von rund 115 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete Mesoblast vorläufig weitere 28 Millionen Dollar Nettoproduktumsatz, ein Wachstum von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die bestehenden Einnahmen zeigen, dass Mesoblast bereits Erfahrung mit der Herstellung und Vermarktung eines komplexen Zellprodukts gesammelt hat. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass die neue CAR-MSC-Plattform denselben regulatorischen oder wirtschaftlichen Erfolg erzielen wird.

Hauptversammlung zeigt weitere Wachstumsperspektiven

Die neue Technologieplattform war nicht der einzige Schwerpunkt der Hauptversammlung. Mesoblast bestätigte auch die laufende Entwicklung seiner bestehenden Produkte und Kandidaten. Bei Ryoncil untersucht das Unternehmen eine mögliche Erweiterung der Zulassung auf Erwachsene mit schwerer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Die entsprechende Studie soll 180 Patienten umfassen und Ryoncil in Kombination mit Ruxolitinib gegenüber Ruxolitinib allein vergleichen. Eine Zwischenanalyse ist nach aktueller Unternehmensplanung für das vierte Quartal 2027 vorgesehen. Darüber hinaus entwickelt Mesoblast den Zelltherapiekandidaten rexlemestrocel-L gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen. Die Behandlung aller 350 Patienten einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie wurde abgeschlossen. Ergebnisse werden in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet. Eine mögliche FDA-Zulassung stellt Mesoblast für 2028 in Aussicht, sofern die klinischen Daten positiv ausfallen und die Behörde den Antrag genehmigt. Diese Zeitangaben sind Unternehmensplanungen und keine verbindlichen regulatorischen Termine.

Herstellung und Skalierung entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg

Der kommerzielle Erfolg von Carvykti zeigt zugleich, wie wichtig der Aufbau einer funktionierenden Behandlungs- und Produktionsinfrastruktur ist. Die Herstellung individuell angepasster CAR-T-Zellen erfordert spezialisierte Anlagen, Qualitätskontrollen und eine enge Abstimmung mit den behandelnden Kliniken. Mesoblast verfolgt mit seinen bestehenden Produkten einen anderen Ansatz: Die verwendeten Stromazellen stammen von gesunden Spendern und können für mehrere Patienten hergestellt werden. Diese sogenannte allogene Herstellung könnte grundsätzlich Vorteile bei der Standardisierung und Bereitstellung größerer Mengen bieten. Allerdings müssen auch solche Zellprodukte strenge Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und gleichbleibende Qualität erfüllen. Für gentechnisch veränderte CAR-MSCs kommen zusätzliche Entwicklungs- und Prüfanforderungen hinzu. Mesoblast verweist in seiner Hauptversammlungspräsentation auf mehr als 1.100 Patente und Patentanmeldungen sowie auf Erfahrungen beim Aufbau einer kommerziellen Zelltherapieproduktion. Wie stark sich diese Voraussetzungen auf die Entwicklung der neuen Plattform übertragen lassen, bleibt abzuwarten.

Fazit

Mit rund 710 Millionen Dollar Quartalsumsatz zeigt die gemeinsam von Johnson & Johnson und Legend Biotech entwickelte Zelltherapie Carvykti, dass moderne Zellprodukte inzwischen erhebliche kommerzielle Größenordnungen erreichen können. Die neuen Langzeitdaten liefern zugleich Hinweise auf eine anhaltende Wirksamkeit bei bestimmten Patienten mit multiplem Myelom. Mesoblast befindet sich mit seiner neu vorgestellten CAR-MSC-Plattform noch in einer deutlich früheren Entwicklungsphase, verfolgt aber einen technologisch interessanten Ansatz: Das Unternehmen möchte die gezielte Erkennung biologischer Zielstrukturen mit den entzündungsregulierenden Eigenschaften mesenchymaler Stromazellen kombinieren. Als mögliche Anwendungsgebiete nennt Mesoblast unter anderem Lupus und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über ein zugelassenes Produkt und erste Erfahrungen bei der kommerziellen Vermarktung von Zelltherapien. Die neue Plattform eröffnet zusätzliche Forschungsoptionen, deren klinischer Nutzen und wirtschaftliche Bedeutung noch nicht belegt sind. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) könnte sie langfristig dennoch eine weitere Entwicklungsperspektive neben den bestehenden Ryoncil- und Rexlemestrocel-L-Programmen darstellen.

Quellen:

Legend Biotech - Quartalszahlen und Carvykti-Umsatz, 10.11.2026

https://investors.legendbiotech.com/news-releases/news-release-details/legend-biotech-reports-third-quarter-2026-results-and-recent

Mesoblast - Präsentation zur Hauptversammlung, 10.11.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/1a65bb2b-b864-4df8-8643-a64f08306d43

Mesoblast - Quartalsbericht und Ryoncil-Umsatz, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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