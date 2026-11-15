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Ein Google-Forscher senkte die Schätzung für das Knacken von RSA-2048 auf unter eine Million Qubits, neuere Arbeiten gehen weiter. Die Fehlerkorrektur könnte über den Zeitplan entscheiden.

Von 20 Millionen auf unter eine Million: Binnen weniger Jahre ist die geschätzte Zahl der Qubits, die zum Knacken einer gängigen Verschlüsselung nötig wären, drastisch gesunken. Im Mai 2025 rechnete Craig Gidney von Google Quantum AI, einer Einheit der Alphabet Inc. (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059), vor, dass ein fehlertoleranter Quantencomputer mit weniger als einer Million fehleranfälliger Qubits eine 2048-Bit-RSA-Verschlüsselung in weniger als einer Woche brechen könnte. 2019 hatte er noch rund 20 Millionen Qubits und etwa acht Stunden veranschlagt. Getrieben ist der Rückgang von besseren Algorithmen und besserer Fehlerkorrektur, nicht von neuer Hardware.

Drei Arbeiten in drei Monaten

Die Rechnung blieb nicht stehen. Iceberg Quantum (nicht börsennotiert) nannte im Februar 2026 mit einer neuen Architektur weniger als 100.000 physische Qubits für RSA-2048. Für die Kryptografie auf Basis elliptischer Kurven, auf der große Kryptowährungen wie Bitcoin beruhen, sind demnach weniger als 500.000 Qubits nötig. Wichtig dabei: Es handelt sich um Ressourcenschätzungen unter bestimmten Annahmen, etwa zu Fehlerrate und Zykluszeit. Eine Prognose, wann ein solcher Rechner existiert, ist das nicht.

Warum Bitcoin und Bankverschlüsselung betroffen sind

Bitcoin sichert Transaktionen mit Signaturen auf Basis elliptischer Kurven. Banken, Zertifikate und E-Mail-Verkehr setzen weit verbreitet auf RSA. Beide Verfahren gelten als angreifbar durch den Shor-Algorithmus, sobald ein ausreichend großer Quantencomputer existiert. Hinzu kommt das Szenario "Harvest now, decrypt later": Daten werden heute abgefangen und später entschlüsselt. Die US-Normungsbehörde NIST hat 2024 erste Standards für quantensichere Verfahren verabschiedet. Bestehende Systeme umzustellen, dauert aber Jahre.

Wie weit die Hardware heute ist

Zwischen Schätzung und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Heutige Systeme arbeiten mit Hunderten bis rund tausend physischen Qubits. Bei den logischen Qubits meldet Quantinuum (WKN: A42CZ0 | ISIN: US74768A1043) 48 auf dem System Helios, QuEra (nicht börsennotiert) kommt mit neutralen Atomen auf 96. IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) peilt für 2029 rund 200 logische Qubits an. Für das Brechen von RSA-2048 gehen neuere Schätzungen von rund 1.730 logischen Qubits aus. Wie schnell sich die Lücke schließt, hängt davon ab, wie effizient Fehler korrigiert werden.

Fehlerkorrektur als Stellschraube

An dieser Stelle setzt die Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) an. Das Unternehmen konzentriert sich nach eigenen Angaben auf KI-basierte Dekodierung für die Quantenfehlerkorrektur und nennt in seinem Portfolio außerdem Lösungen für Quanten-Cybersicherheit. Je weniger physische Qubits pro logischem Qubit nötig sind, desto früher rücken große Rechner in Reichweite. Quantinuum verweist auf ein Verhältnis von 2 zu 1 gegenüber bis zu 100 zu 1 in früheren Arbeiten.

Fachleute bewerten den Zeitplan unterschiedlich. Fest steht, dass die Schätzungen in kurzer Zeit stark gefallen sind und Behörden und Unternehmen deshalb auf quantensichere Verfahren umstellen.

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Quellen:

https://www.alphaxiv.org/abs/2505.15917

https://thequantuminsider.com/2025/05/24/google-researcher-lowers-quantum-bar-to-crack-rsa-encryption/

https://thequantuminsider.com/2026/03/31/q-day-just-got-closer-three-papers-in-three-months-are-rewriting-the-quantum-threat-timeline/

https://postquantum.com/post-quantum/4099-qubits-rsa/

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002110105/000162828026039286/quantinuum-sx1a2.htm

https://quantumzeitgeist.com/what-is-quantum-error-correction/

https://andesqubit.com/en/blog/quantum-hardware-roadmaps-2026-2030/

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6407915

https://www.boerse-online.de/dpa-afx/irw-news-dr-reuter-investor-relations-paradigmenwechsel-an-der-boerse-warum-software-und-fehlerkorrektur-der-schluessel-zum-fehlertoleranten-quantencomputer-sind-537147.html

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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