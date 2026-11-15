München (ots) -
Offene Rechnungen, alte Wunden und neun Promi-Duos, die sich am liebsten nie wieder begegnet wären: Joyn lässt 2027 in 20 neuen Folgen "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" prominente Erzfeinde aufeinandertreffen. Die Streithähne müssen wider Willen ein Team bilden, ihre Vergangenheit aufarbeiten und sich zugleich gegen die gegnerischen Duos behaupten. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Und welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von 20.000 Euro?
Produziert wird "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" von Banijay Productions Germany im Auftrag von Joyn.
"Die Abrechnung - Prominent zerstritten" - 20 neue Folgen 2027 streamen auf Joyn
Pressekontakt:
Lisa Wittke
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129
Lisa.Wittke@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191
Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com
Joyn
Der Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6390680
Offene Rechnungen, alte Wunden und neun Promi-Duos, die sich am liebsten nie wieder begegnet wären: Joyn lässt 2027 in 20 neuen Folgen "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" prominente Erzfeinde aufeinandertreffen. Die Streithähne müssen wider Willen ein Team bilden, ihre Vergangenheit aufarbeiten und sich zugleich gegen die gegnerischen Duos behaupten. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Und welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von 20.000 Euro?
Produziert wird "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" von Banijay Productions Germany im Auftrag von Joyn.
"Die Abrechnung - Prominent zerstritten" - 20 neue Folgen 2027 streamen auf Joyn
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