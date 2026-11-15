München (ots) -Offene Rechnungen, alte Wunden und neun Promi-Duos, die sich am liebsten nie wieder begegnet wären: Joyn lässt 2027 in 20 neuen Folgen "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" prominente Erzfeinde aufeinandertreffen. Die Streithähne müssen wider Willen ein Team bilden, ihre Vergangenheit aufarbeiten und sich zugleich gegen die gegnerischen Duos behaupten. Wer schafft es, das Beef-Beil zu begraben und trotz alter Wunden als Team zu funktionieren? Bei wem kochen die Emotionen über? Und welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von 20.000 Euro?Produziert wird "Die Abrechnung - Prominent zerstritten" von Banijay Productions Germany im Auftrag von Joyn."Die Abrechnung - Prominent zerstritten" - 20 neue Folgen 2027 streamen auf JoynPressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129Lisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6390680