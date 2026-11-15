Köln (ots) -Wenn Santas Weihnachtsmarkt am 19. November seine Premiere im MediaPark in Köln feiert, steht diese im Zeichen Helfens und der Weihnachtsfreude. Yvonne Catterfeld sorgt mit einem Weihnachtsklassiker für den musikalischen Höhepunkt. Jan Köppen streamt im Rahmen des RTL-Spendenmarathon vom Weihnachtsmarkt. Besucher, die sich vor Ort an der Spendenaktion beteiligen, erhalten ein Heißgetränk als Dankeschön.Prominente Unterstützung für den guten Zweck: Am 19. November 2026 feiert Santas Weihnachtsmarkt im Kölner MediaPark seine große Eröffnung. Im Mittelpunkt steht eine Charity-Aktion im Rahmen des RTL-Spendenmarathon zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Höhepunkt der Eröffnung: Yvonne Catterfeld singt den Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You". Die Besucher sind eingeladen, mitzusingen. Jan Köppen begleitet mit seinem Livestream "Köppi 24 h live!" den RTL-Spendenmarathon und besucht ab etwa 18:00 Uhr den Weihnachtsmarkt. Der Stream wird auf RTL+, Twitch, Youtube und RTLNOW übertragen.Spenden für die Stiftung RTL und ein Heißgetränk als DankeschönMit der Aktion "All I Want for Christmas Is You" verbindet Santas Weihnachtsmarkt die festliche Atmosphäre der Vorweihnachtszeit mit sozialem Engagement. Besucher können sich vor Ort per QR-Code an der Spendenaktion beteiligen. Als Dankeschön erhalten sie einen Glühwein oder einen Punsch aufs Haus. Die Spenden kommen der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und damit ausgewählten Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche zugute.Die Idee, gemeinsam mit den Besuchern Gutes zu tun, war von Beginn an Teil des Konzepts der Veranstalter. "Weihnachten ist für uns immer auch eine Zeit, in der es darum geht, etwas an die Gemeinschaft zurück zu geben. Deshalb haben wir unsere Planung von Anfang an auf die Charity-Aktion ausgerichtet. Mit dem RTL-Spendenmarathon haben wir dafür den passenden Partner gefunden, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Kinder und Jugendliche zu unterstützen", sagt Andreas Viek, einer der beiden Geschäftsführer der MVP Weihnachtsmarkt GmbH, Organisatorin des Weihnachtsmarkts."Wenn Menschen zusammenkommen, gemeinsam singen und dabei an diejenigen denken, die unsere Hilfe besonders dringend brauchen, dann ist das für mich gelebte Weihnachtsfreude! Ich finde es großartig, dass 'Santas Weihnachtsmarkt' gleich bei seiner Premiere ein so starkes Zeichen für bedürftige Kinder setzt. Ein riesiges Dankeschön an die Veranstalter und alle, die mit ihrer Spende mithelfen. Denn das schönste Geschenk zu Weihnachten ist doch, Kindern Hoffnung und eine bessere Zukunft zu schenken", so Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.".Von internationalen Spezialitäten bis hin zu außergewöhnlichen ErlebnissenAuch nach der Veranstaltung gibt es Gründe und Anlässe, den Weihnachtsmarkt im MediaPark zu besuchen. Beispielsweise das außergewöhnliche Geschenkbox-Design der 75 Markstände. Das Angebot umfasst internationale Spezialitäten, Weihnachtsmarktklassiker und Food-Trends, ergänzt durch Stände mit Geschenkideen und Dekoration.Ein Erlebnishighlight ist Santa in the Sky by Ferrero Rocher, der Rentierschlitten vom Nikolaus, der in 30 Meter Höhe über dem Weihnachtsmarkt schwebt. Tickets gibt es ausschließlich zu gewinnen: online oder täglich am Glücksrad im Ferrero-Pop-up-Store. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es zahlreiche Foto-Spots.Für Unterhaltung sorgen mehrere Veranstaltungskonzepte im Elfenhaus: Candlelight-Konzerte von FEVER, Musik von Inner Circle, vier X-Mas Game Nights und eine Dating-Show von "Kennt ihr schon ...?". Montags erhalten Studierende von 17:00 bis 19:00 Uhr an der Elfenbar zwei Glühwein für den Preis von einem (5 Euro). Von Montag bis Samstag ist Santa nachmittags im Elfenhaus oder auf dem Marktplatz anzutreffen, beispielsweise um Wunschlisten zu empfangen oder für Familienfotos. Samstags findet von 14:00 bis 17:00 Uhr Kinderschminken im Elfenhaus statt.Auf dem Weihnachtsmarkt sind drei Angebote vorab buchbar: die Loungeboxen in der Rooftop Lounge über dem Glühweinstand, fünf Eisstockbahnen der Eisstock Arena sowie die Tische im Pop-up-Weihnachtsrestaurant by Kaiserschote.Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark ist vom 19. November bis zum 23. Dezember 2026 geöffnet. Der Eintritt ist frei. Buchungen sind unter www.santas-weihnachtsmarkt.de möglich.Über den VeranstalterDie MVP Weihnachtsmarkt GmbH realisiert mit Santas Weihnachtsmarkt im MediaPark ab 2026 ein innovatives Konzept, das traditionelle Weihnachtsmarktkultur mit modernen Erlebnisformaten verbindet.Download BildmaterialBildmaterial und Renderings stehen für die redaktionelle Nutzung unter diesem Link (https://oucukd.sharepoint.com/:f:/s/MVP-WeihnachtsmarktGmbH/IgBVPMeqsHcpTZv_5IwEvHxzASn9puG4Wk78piQuV93q05Y?e=H95PWz) honorarfrei zur Verfügung. In den Metadaten sind Copyright-Informationen enthalten, die auch den Bildunterschriften entnommen werden können.PressekontaktMarion C. SchmidtLeitung MarketingTelefon: 01556 3777009E-Mail: presse@santas-weihnachtsmarkt.dePressesprecherAndreas ViekAnsprechparterin:Marion C. SchmidtMVP Weihnachtsmarkt GmbHVenloer Str. 5-7+4915563777009presse@santas-weihnachtsmarkt.deOriginal-Content von: MVP Weihnachtsmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183483/40000268