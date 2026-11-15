Washington - Gestrandete Reisende, verlorene Koffer und lange Schlangen: Der stundenlange landesweite Flugstopp in den USA hat am Wochenende die Reisepläne unzähliger Menschen durcheinandergebracht. US-Medien berichteten von Familien, die darum bangten, noch rechtzeitig zu einer Hochzeit oder einer Kreuzfahrt zu kommen, von einander zuvor fremden Reisenden, die sich für die Weiterfahrt einen der knappen Mietwagen teilten, und von langen Schlangen ...

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