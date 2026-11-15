Starbase - Dem amerikanischen Unternehmen SpaceX von Elon Musk ist es am Samstag gelungen, die obere Stufe seiner Megarakete «Starship» nach einem mehr als 22-stündigen Flug aufzufangen - eine historische Premiere. Nach rund 14 Erdumrundungen gelang es dem über 50 Meter hohen Flugkörper, wie geplant die texanische Weltraumbasis zu erreichen, von der aus der Start erfolgte, um dort von gigantischen Metallarmen eingefangen zu werden. Dieses spektakuläre, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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