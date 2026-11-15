BERLIN (dpa-AFX) - 13 Jahre ließ das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) auf sich warten. Eine Zeit, die für das Entwicklerstudio Rockstar, das zum amerikanischen Medienunternehmen Take-Two Interactive gehört, mit Verschiebungen, Leaks und Entlassungen begann und mit Rekordvorbestellungen endete. Eine Milliarde US-Dollar spielte der Vorgänger GTA 5 nach seinem Erscheinen am 17. September 2013 innerhalb von drei Tagen ein. Mit mehr als 200 Millionen Verkäufen zählt es zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Laut Mutterkonzern Take-Two war kein Unterhaltungsprodukt zuvor schneller erfolgreich.

2018: Zuerst ein anderes Spiel



Statt eines neuen GTA im Oktober 2018 kam der Western "Red Dead Redemption 2". Kurz vor dem Start sprach Rockstar-Mitgründer Dan Houser über 100-stündige Arbeitswochen und löste in der Spielebranche damit eine Debatte über zu lange Arbeitszeiten und Überstunden aus. Anfang Februar 2020 verließ Houser das Unternehmen. Rockstar verlor mit ihm den maßgeblichen Autor hinter den GTA- und Red-Dead-Spielen.

2021/2022: Schlechtes Remake



Am 11. November 2021 erschien dann die "GTA Trilogy - Definitive Edition" mit so vielen Fehlern und Grafikproblemen, dass sich Rockstar wenige Tage später entschuldigte. Um einen neuen GTA-Ableger war es von offizieller Seite lange still. Am 4. Februar 2022 vermeldete Rockstar dann jedoch: Die Entwicklung des nächsten "Grand Theft Auto" sei in vollem Gange. Informationen darüber hinaus gab es zunächst nicht.

Erst einige Monate später tauchten nach einem Hackerangriff rund 90 Clips auf, die frühe Versionen von den Hauptcharakteren und der Spielumgebung zeigten. Als Täter wurde ein britischer Teenager aus dem Umfeld der Hackergruppe "Lapsus$" ermittelt. Er soll dafür unter anderem in einem Hotel einen Amazon -Fire-TV-Stick, ein Smartphone und einen Fernseher genutzt haben. Der Leak und seine Folgen kosteten Rockstar nach eigenen Angaben rund fünf Millionen US-Dollar.

2023: Erster Trailer



Auch der erste Trailer zu GTA 6 sickerte an die Öffentlichkeit durch. Am 5. Dezember 2023 veröffentlichte Rockstar ihn deshalb früher als geplant. In 24 Stunden wurde er auf YouTube mehr als 93 Millionen Mal angesehen. Ein Rekord für Nicht-Musikvideos. Er zeigte die Spielumgebung Leonida - ein fiktives Florida. Darüber hinaus zeigte der Trailer, dass neben weiteren Protagonisten mit der Frau Lucia erstmals eine weibliche Hauptfigur spielbar sein würde. Am Ende des Trailers hieß es "Coming 2025".

Mai 2025: Verschobener Start



Zweimal verschob Rockstar den Start. Erst von Mai 2025 auf Mai 2026, dann endgültig auf den 19. November 2026. Das Studio wollte dem Spiel den Feinschliff verpassen, den Fans erwarten würden. Dazwischen gab es einen zweiten Trailer, der plattformübergreifend 475 Millionen Mal in 24 Stunden angesehen wurde.

Sommer 2026: Erste Vorbestellungen



Unbehelligt davon begannen im Juni 2026 die Vorbestellungen: 79,99 Euro für die Standard-Edition, 99,99 Euro für die Ultimate-Edition: Ausschließlich für Playstation 5 und Xbox Series X|S und ohne Disc zum Start. Eine Handelsverpackung der Standard-Edition ist zwar vorbestellbar, sie enthält aber nur ein doppelseitiges Poster und einen Code auf einem Stück Papier. Unter Fans physischer Medien sorgt das für Diskussionen.

Einen besonderen Appetizer auf GTA 6 bekamen Fans, die über ein Netflix -Abo verfügten. Der knapp halbstündige Spielszenen-Einblick lief zuerst auf der Streamingplattform und sechs Stunden später auf YouTube. Kurz davor, zwischen dem 18. und 25. August, veröffentlichte ein Hacker namens "CyberLeek" unautorisierte GTA-6-Clips. Eine kleinere Version des weitaus größeren Angriffs von 2022.

Herbst 2026: Vorab-Download



Am 3. November 2026 veröffentlichte Rockstar die Details zum Vorab-Download, der am 10. November auf Playstation 5 und Xbox Series X/S startete. Laut Sony und Microsoft ist GTA 6 das am häufigsten vorbestellte Spiel in der Geschichte des Playstation- und des Microsoft-Stores. Eine Woche vor dem Start prognostizierte die Analysefirma Sensor Tower Einnahmen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Bei Vodafone, 1&1 und der Deutschen Telekom sorgte der Download-Start für spürbar mehr Datenverkehr.

In den vergangenen Wochen trug Rockstar seine Kampagne zudem in die reale Welt. Auf der offiziellen GTA-6-Website stellte das Studio seine Launch-Galerie und neues Werbematerial vor. In Miami, der Vorlage für Vice City, findet die Kampagne am 18. November bei einem Basketballspiel am Abend vor dem Release ihren Höhepunkt: Die Miami Heat empfangen in der NBA die Milwaukee Bucks. Mit dabei: ein komplettes Branding im Vice City-Look, passende Trikots und Hallenpräsentation, am Vorabend des Starts.

Die Analyse-Plattform Sensor Tower schätzt, dass das Spiel zum 11. November bereits mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde und dabei eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Am 19. November - nach Rekordverkäufen, mehreren Neuauflagen, einem historischen Leak, zwei Verschiebungen und Jahren der Spekulation - hat das Warten ein Ende.

Streit vor Gericht noch offen



Noch offen ist das Ergebnis eines Streits zwischen dem Entwicklerstudio und einer britischen Gewerkschaft um Entlassungen. Dieser landete im Herbst 2026 vor einem Arbeitsgericht in Glasgow. Ein Urteil steht vor dem Start des Spiels noch aus. Rockstar hatte 34 Beschäftigte entlassen. Die Gewerkschaft IWGB warf dem Studio vor, der Grund für die Entlassungen sei die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft gewesen. Rockstar behauptete, die Beschäftigten hätten vertrauliche Informationen weitergegeben./ar/DP/zb