Düsseldorf (ots) -Am Montag (16. November) starten in Düsseldorf die MEDICA 2026 und die parallel stattfindende COMPAMED 2026. Bis Donnerstag (19. November) thematisieren mehrere tausend ausstellende Unternehmen aus rund 70 Nationen ihre Innovationen und Lösungen für die Gesundheitsversorgung und Medizintechnik. Mehr als 900 Speaker gestalten das begleitende Programm. Zugleich wird ein wichtiger Schritt der langfristigen strategischen Neupositionierung sichtbar: Die MEDICA entwickelt sich zu einer internationalen Plattform weiter, die maßgebliche Akteure der Gesundheitswirtschaft zusammenbringt und den Weg von technologischer Innovation zur konkreten Anwendung in der Versorgung unterstützt.Zum Auftakt werden Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann als Schirmherr der MEDICA 2026 (https://www.medica.de) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erwartet. Beide sprechen beim 49. Deutschen Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1) zu aktuellen Herausforderungen der Krankenhausversorgung und des Strukturwandels. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat seinen Besuch angekündigt (für Mittwoch, 18. November).Mit einer neuen Themenlogik, stärker kuratierten Ausstellungsbereichen und zusätzlichen Programmformaten setzt die MEDICA 2026 erste sichtbare Akzente ihrer mehrjährigen Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt stehen fachliche Relevanz, bessere Orientierung und die gezielte Vernetzung von Ausstellern, Anwendern und Entscheidern."Relevanz zählt für uns mehr als reine Größe. Wir wollen die richtigen Akteure für Innovationen mit Entscheidern zusammenbringen und zeigen, wie neue Technologien in der Versorgung tatsächlich eingesetzt werden können. Deshalb setzen wir auf eine klarere Themenstruktur, neue Programmformate und hochwertigen Austausch. Diesen Weg werden wir in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen", erklärt Carmen Berger, Director MEDICA & COMPAMED der Messe Düsseldorf.Besonders deutlich wird der neue Ansatz in Halle 12. Dort bündelt der Healthcare Transformation Campus zentrale Zukunftsthemen. Das neu konzipierte Hospital of the Future (https://www.medica.de/de/Programm/Specials/MEDICA_HOSPITAL_OF_THE_FUTURE) zeigt in einer realitätsnahen Krankenhausumgebung, wie mehrere Hersteller ihre Technologien entlang einer klinischen Patientenreise miteinander verbinden. Auf der neuen MEDICA MAIN STAGE diskutieren internationale Fachleute über Künstliche Intelligenz, resiliente Gesundheitssysteme und weitere Zukunftsfragen.Neue Formate wie der Hospital Leadership Summit (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/Hospital_Leadership_Summit), der durch NRW-Ministerpräsident Wüst eröffnet wird, und der Hospital Procurement Summit (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/Hospital_Procurement_Summit) bringen internationale Krankenhausleitungen und Einkaufsverantwortliche zusammen. Sie verbinden strategische Diskussionen mit konkreten Anwendungsszenarien und Investitionsfragen.Premiere feiert außerdem die Wearable Technologies Conference Europe (https://www.medica.de/de/programm/konferenzen/wt-wearable-technologies-conference), die von München nach Düsseldorf wechselt. Mit der 1st German Health Resilience Conference (https://www.medica.de/de/Programm/Konferenzen/german-health-resilience-conference) erhalten Themen wie Blackout, Cyberangriffe und Krisenversorgung erstmals ein eigenes Konferenzformat. Eröffnet wird sie von Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.In Halle 17 stehen auf der neuen MEDICA DIGITAL HEALTH STAGE (https://www.medica.de/de/Programm/Foren_Stages/MEDICA_DIGITAL_HEALTH_STAGE) KI, Robotik, Gesundheitsdaten und Cybersicherheit im Mittelpunkt. Ein Live-Hackerangriff demonstriert zum Auftakt mögliche Folgen digitaler Sicherheitslücken. In unmittelbarer Nachbarschaft präsentieren sich gut 100 junge Unternehmen im MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/de/Programm/Specials/MEDICA_START-UP_PARK_1).Parallel zeigt die COMPAMED 2026 (https://www.compamed.de) als Plattform für den Zulieferbereich mit mehr als 700 Ausstellern in den Hallen 8a und 8b die technologischen Grundlagen moderner Medizintechnik. Gemeinsam thematisieren MEDICA und COMPAMED die komplette Wertschöpfungskette von Entwicklung und Fertigung über medizinische Produkte und Systeme bis zur Anwendung in Klinik und Praxis.Bereits heute (Sonntag) erhalten Medien bei der MEDICA-Innovationstour einen ersten Blick auf ausgewählte Neuheiten. Dazu zählen Wearable-Lösungen, eine telefonzellengroße E-Health-Station für telemedizinische Versorgungskonzepte, Roboter für die medizinische Fertigung oder den klinischen Medikamententransport sowie das neu konzipierte Hospital of the Future.MEDICA und COMPAMED richten sich ausschließlich an Fachpublikum. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 16 Uhr.Alle Informationen online unter: https://www.medica.de und https://www.compamed.de.Diese und weitere Meldungen sind abrufbar im MEDICA-Newsroom (https://www.medica.de/pressemeldungen).Hochauflösende Pressefotos sind abrufbar über den MEDICA-Pressefotoservice (https://www.medica.de/pressefotos).Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICAMartin Koch/ Luisa Harnau/ Apostolos HatzigiannidisTel. +49(0)211-4560-444/ -539/ -544E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118749/6390697