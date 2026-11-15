Düsseldorf - In der von Infratest gemessenen Wählergunst für Nordrhein-Westfalen liegt die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst trotz Verlusten weiter klar vorn. In der im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" erstellten Umfrage kommt die CDU auf 30 Prozent (-2 im Vergleich zu Juni).



Zweitstärkste Kraft wäre mit 18 Prozent erstmals die AfD (+1). Das ist ein erneuter Höchstwert für die Partei, mit dem sie auch erstmals im NRW-Trend die SPD hinter sich lässt. Die Grünen legen zum zweiten Mal in Folge zu (+2) und wären mit 17 Prozent drittstärkste Kraft. Damit überholen sie erstmals seit 2021 die SPD. Die SPD selbst fällt auf 16 Prozent (-1) zurück. Ein so niedriger Wert für die SPD wurde im NRW-Trend bisher erst einmal gemessen: im Juni 2025. Damit wären die Sozialdemokraten erstmals nur noch viertstärkste Kraft im Landtag.



Als fünfte Partei würde die Linke mit 7 Prozent (+1) ins Parlament zurückkehren und damit den Platz der FDP einnehmen, die mit nur noch 3 Prozent (-2) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. Das BSW würde mit ebenfalls 3 Prozent den Einzug in den Düsseldorfer Landtag verpassen. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 6 Prozent (-2).



Für den "NRW-Trend" hat Infratest vom 9. bis 12. November 2026 insgesamt 1.173 Wahlberechtigte telefonisch (677) und online (496) befragt.





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