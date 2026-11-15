DAX: Weitere, neue Allzeithochs wahrscheinlich!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 47 - 2026)

DAX aktuell: Der deutsche Leitindex hat in der Handelswoche vom 9. bis 13. November 2026 ein neues Allzeithoch über 27.000 Punkten markiert und ist mit 26.796 Punkten aus dem Handel gegangen - der zweithöchste Wochengewinn des Jahres. Die Wochen-Performance sind stolze 3,6% plus! Die DAX Prognose für die neue Handelswoche bleibt bullisch: Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, sind neue Hochs bei 27.195, 27.380 und 27.555 Punkten denkbar. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt laut unserem Setup bei 55 Prozent. Wenn wir weiter bis Jahresende blicken, sind einige weitere, neue Allzeithochs wahrscheinlich!

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Wochenschluss KW 46: 26.796 Punkte, neues Allzeithoch über 27.000 Punkten am Donnerstag, Wochenrange über dem Jahresdurchschnitt von 857 Punkten.

26.796 Punkte, neues über 27.000 Punkten am Donnerstag, Wochenrange über dem Jahresdurchschnitt von 857 Punkten. Erwartete Tendenz KW 47: seitwärts - aufwärts - Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 %.

seitwärts - aufwärts - Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 %. Entscheidende Marke: 26.796 Punkte (Schlusskurs der Vorwoche) als Trigger für Long- oder Short-Setup.

26.796 Punkte (Schlusskurs der Vorwoche) als Trigger für Long- oder Short-Setup. Chartbild: Tages- und 4h-Chart bullisch; SMA20 im Tageschart bei 25.955 Punkten, im 4h-Chart bei 26.719 Punkten.

Tages- und 4h-Chart bullisch; SMA20 im Tageschart bei 25.955 Punkten, im 4h-Chart bei 26.719 Punkten. Kritisch wird es: bei einem bestätigten Tagesschluss unter der SMA50.

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