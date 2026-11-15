"Der Obstkorb im Foyer lockt heute keine Fachkraft mehr an": Unternehmen können ihren Beschäftigten mit Ladeangeboten für private Elektroautos einen zunehmend wichtigen Benefit bieten. Wie sich das Mitarbeiter-Laden auch bei mehreren hundert Ladepunkten organisieren lässt und warum es sich wirtschaftlich lohnen kann, erläutert Smatrics-Manager Philipp Langer in seinem Vortrag "E-Flotte 2.0: So wichtig ist das Mitarbeiter-Laden für Unternehmen" bei electrive LIVE.Den vollständigen Artikel lesen ...
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