Eine Plattform für Prognosemärkte will den Hype um den neuen Teil der Kultreihe genauer analysieren und sucht dafür jetzt nach einer Person, die mehrjährige Erfahrungen im Gaming und Streaming mitbringt. Viele Gamer:innen haben sich den 19. November 2026 fett im Kalender markiert. An diesem Tag kommt GTA 6 offiziell auf den Markt. Fans der Reihe mussten lange warten, denn der Vorgänger erschien vor mehr als 13 Jahren. Um den Release in vollen Zügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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