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Die Allianz-Aktie kennt zurzeit nur eine Richtung, nämlich nach oben. Zu Wochenschluss stand sie bei rund 475 Euro und damit über ihrem bisherigen Rekord. Dabei hatte der Versicherer im dritten Quartal auch richtig mit Gegenwind zu kämpfen, denn Hagelstürme haben Hunderte Millionen gekostet. Und trotzdem hebt der Konzern sein Gewinnziel an. Wie geht das? Die Antwort liegt bei den Fondstöchtern Pimco und Allianz Global Investors. Aber dennoch sind sich die Analysten bei der Findung des Kursziels aber alles andere als einig. Zwischen den Kurszielen liegen fast 250 Euro. Dazu kommt ein Chart, der überhitzt wirkt. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch? Oder wartet man besser auf einen Rücksetzer? Wir ordnen das für Sie besser ein. Daher lesen Sie gerne weiter!

Rekordzahlen trotz Hagel

Die Allianz hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht. Das operative Ergebnis stieg um 6 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Experten hatten nur mit 4,3 Milliarden gerechnet. Nach 9 Monaten stehen 14,1 Milliarden in den Büchern und deshalb hebt der Konzern die Obergrenze seines Jahresziels von 18,4 auf 18,6 Milliarden Euro an. Der Mittelwert der Spanne liegt bei 17,4 Milliarden, das Ziel wirkt damit gut erreichbar. Den größten Schub liefert die Vermögensverwaltung. Pimco und Allianz Global Investors holten netto 47 Milliarden Euro neues Kundengeld herein und das operative Ergebnis der Sparte sprang um gut 35 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Lebensversicherung legte um 4,4 Prozent zu. Anders sah es allerdings bei Schaden und Unfall aus. Naturkatastrophen kosteten 1,1 Milliarden Euro, allein zwei Hagelstürme in Europa mehr als 700 Millionen. Das Ergebnis dort sank um knapp 8 Prozent auf 2,2 Milliarden.





Charttechnik

Was für ein traumhafter Trend! Die Aktie klettert im Jahresverlauf von Hoch zu Hoch. Am Freitag notiert sie bei rund 475 Euro und damit über dem bisherigen Rekord. Das sieht ganz stark aus, aber so ein längerer Ritt kostet eben auch Kraft, eine Aktie muss auch mal verschnaufen. Der RSI steht inzwischen weit oben bei 71 und damit ist er schon im überkauften Terrain und das ist ein nicht zu ignorierendes Warnsignal. Der Markt, bzw. auch die Allianz wirkt überhitzt. Eine Verschnaufpause wäre daher nicht überraschend und auch eine Korrektur wäre erst mal normal, ja sogar gesund. Wer dann dabei zugreifen will, fährt nach der Devise "Buy the Dip". Rücksetzer in einem intakten Aufwärtstrend sind oft Einstiegschancen. Anders sieht es aus, wenn die Aktie nachhaltig unter die Marke von 400 Euro fällt. Dann wäre der Trend stark beschädigt. Bis dahin bleibt das Bild positiv, auch wenn es kurzfristig wackeln kann.



Was tun?

Die Analysten sind sich generell uneins. Berenberg sieht mit 684 Euro viel Luft nach oben. Die DZ Bank nennt 508 Euro. UBS und Jefferies bleiben mit 460 und 440 Euro vorsichtig und raten zum Halten. Morningstar hält die Aktie mit einem fairen Wert von 412 Euro sogar für überbewertet. Dazu kommt ein Warnton von Platow. Im Firmenkundengeschäft sinken die Preise, in der Altersvorsorge tobt ein Preiskampf. Unterm Strich passt aber das aktuelle Bild zu dem Zahlen, denn diese sind stark, die Solvenzquote mit 219 Prozent solide, das Rückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro ist durch. Der Chart ist intakt, aber halt zuletzt schon recht heiß gelaufen. Neueinsteiger könnten auf einen Rücksetzer warten. Hohe Schäden und Preisdruck bleiben die Risiken bei der Allianz. Am 24. Februar 2027 folgen die Jahreszahlen. Spannende Geschichte: Bis dahin gilt: The trend is your friend!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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