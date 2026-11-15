Die Deutsche-Telekom-Aktie notiert rund -22,6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Nun nimmt ausgerechnet Elon Musks Angriff auf das amerikanische Mobilfunkgeschäft weiter Gestalt an. Die US-Telekommunikationsbehörde FCC hat ein Verfahren zur Übertragung von 546 Mobilfunklizenzen an SpaceX eröffnet. Der Deal könnte rund 8 Milliarden US$ kosten. Doch hinter dem Geschäft verbirgt sich eine Überraschung: T-Mobile US könnte am Verkauf der Frequenzen selbst mitverdienen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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