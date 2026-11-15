Nach dem NVIDIA-Beben: Diese Aktien profitieren
© 2026 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|148,26
|149,36
|14.11.
|147,42
|147,52
|13.11.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:37
|NVIDIA Without Jensen Huang And What Investors Should Watch Now
|12:34
|US-Chip-Ermittlungen: Megaspeed bestätigt Ausscheiden von Managerin mit Verbindungen zu Ex-Nvidia-Chef
|12:33
|Meet the short seller that flagged Nvidia's 'significant China problem' six months ago-including 'uncomfortably close' ties with Alice Huang
|12:30
|Nvidia-backed Firmus seeks $3 billion in private funding after failed IPO
|12:30
|Nach dem NVIDIA-Beben: Diese Aktien profitieren
|Nach dem NVIDIA-Beben: Diese Aktien profitiere
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|147,60
|-0,09 %