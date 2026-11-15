Humanoide Roboter stehen in den USA vor dem Sprung in die Massenproduktion. JPMorgan rechnet mit Hunderttausenden Maschinen. Doch die schnellsten Gewinne machen wohl ganz andere Firmen als die bekannten Hersteller. Humanoide Roboter verlassen die Messehallen. In den USA dürfte die Produktion bis 2030 auf 300.000 bis 400.000 Einheiten steigen und bis 2035 auf rund 1,5 Millionen, schätzt JPMorgan in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Branche wechsle von Vorführungen in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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