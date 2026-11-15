Humanoide Roboter stehen in den USA vor dem Sprung in die Massenproduktion. JPMorgan rechnet mit Hunderttausenden Maschinen. Doch die schnellsten Gewinne machen wohl ganz andere Firmen als die bekannten Hersteller. Humanoide Roboter verlassen die Messehallen. In den USA dürfte die Produktion bis 2030 auf 300.000 bis 400.000 Einheiten steigen und bis 2035 auf rund 1,5 Millionen, schätzt JPMorgan in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Branche wechsle von Vorführungen in den ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.