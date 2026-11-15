Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX gelingt ein spektakulärer Durchbruch, doch an der Börse herrscht keineswegs Euphorie. Während erstmals eine Starship-Oberstufe nach einem Weltraumflug aufgefangen wurde, sorgt Starinvestor Peter Thiel mit einer Beteiligungsreduzierung im Wert von rund 17 Milliarden Dollar für Aufsehen. Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem ersten Börsenschluss bereits 13,6 Prozent verloren - und nun treffen enorme Kursfantasie und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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