Erst der Schreck, dann die Rallye: Nach den Quartalszahlen wurde die Amazon-Aktie zunächst kräftig abverkauft, inzwischen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Am Freitag ging das Papier bei 266,66 US$ aus dem Handel. Das Rekordhoch bei 287,20 US$ ist plötzlich wieder in Sichtweite. Und jetzt könnte es sogar noch einen zusätzlichen Kurstreiber geben. Warum Anthropic spannend ist Am kommenden Donnerstag soll Anthropic an die Nasdaq gehen. ...

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