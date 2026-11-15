Berlin - Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag zu mehr Empathie aufgerufen.



"Empathie halten manche, die sich als globale Meinungsbildner gefallen, für eine, ich zitiere, 'fundamental weakness of western civilization'", sagte Van der Bellen am Sonntag im deutschen Parlament. "Also auf gut Deutsch: Empathie sei eine fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation."



Mitgefühl werde also wieder als Schwäche gedeutet. "Aber Mitgefühl ist keine Schwäche. Es ist eine Stärke des Menschen. Es ist das Fundament der Humanität", so Van der Bellen. "Lassen Sie uns das Mitgefühl verteidigen und pflegen." Das sei in einer Zeit der Algorithmen, in der man im Sekundentakt mit "Leid und Wahnsinn aus jedem Winkel der Welt" zugedröhnt werde, zwar schwierig. Man schaffe das aber, wenn man erkenne, "dass wir nicht nur wehrlose Konsumenten von Schrecklichkeiten sind, sondern dass wir auch etwas tun können", sagte der österreichische Bundespräsident.



Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und soll an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen erinnern.





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