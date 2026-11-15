BERLIN (dpa-AFX) - Trotz günstigerer Wachstumsprognosen für Deutschland verschärft sich nach Angaben von Handwerkspräsident Jörg Dittrich die Krise im Handwerk. "Unser Geschäftsklimaindex ist auf dem Niveau der Corona-Pandemie, die Investitionen sind auf das Niveau der Finanzkrise gefallen", sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wenn man nicht gegensteuere, werde das Handwerk "pro Jahr zwischen 70.000 und 80.000 Arbeitsplätze verlieren". In den vergangenen zwei Jahren seien bereits mehr als 150.000 Stellen im Handwerk verloren gegangen.

"Stilles Sterben der Betriebe"



"Vielen Inhaberinnen und Inhabern fehlt die Zuversicht, anderen fehlen schlicht die finanziellen Mittel. Und dann machen sie zu", führte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks aus. Man erlebe ein "stilles Sterben der Betriebe". Auch die hohen Lebenshaltungskosten setzten die Handwerker unter Druck. "Wer an der Tankstelle viel Geld lässt, überlegt sich eher, einen Friseurtermin weniger zu machen oder ein Torten- oder Schmuckstück weniger zu kaufen."

Um die Entwicklung zu stoppen, forderte Dittrich eine Senkung der Lohnzusatzkosten und die von der Koalition versprochene Stromsteuersenkung für alle Handwerksbetriebe. Erfolgreiche Programme im Bereich der beruflichen Bildung würden gestrichen oder gekürzt, kritisierte Dittrich. "Es ist unwürdig, wie mit dem Handwerk umgegangen wird."/brd/DP/zb