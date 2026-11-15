Vertrauen verspielt?: Wochenrückblick KW 46-2026 - KI braucht Vertrauen und Kapital!

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Nvidias Führungswechsel erschüttert die KI-Branche, höhere Zinserwartungen drücken auf Metalle. Gold verliert in London 3,9%. Wie belastbar ist die Erholung der Aktienmärkte?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der KI-Boom braucht verlässliche Führung und finanzierbares Wachstum. Jensen Huangs Rücktritt bei Nvidia und der vorsichtigere Ausblick von Nebius zeigen, wie empfindlich die Branche auf Zweifel an diesen Grundlagen reagiert.

Zugleich verschärft die Aussicht auf höhere US-Zinsen den Wettbewerb um Kapital. Die großen Aktienindizes retteten dennoch deutliche Wochengewinne. Gold, Silber und Kupfer gabendagegen nach: Auch reale Werte können sich steigenden Finanzierungskosten kurzfristig kaum entziehen.

Führungswechsel trifft eine verunsicherte Branche!

Nvidia gab Huangs Rücktritt am 12. November bekannt. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Unternehmensführung. Die Aktie verlor vom 6. bis 13. November fast 13%.Damit wächst der Druck, Kunden und Anleger von der Kontinuität des Geschäfts zu überzeugen.

Nebius erwartet seinen Jahresumsatz nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 3,0 bis 3,4 Mrd. USD. Für 2027 plant der KI-Cloudanbieter Investitionen von 40 bis 45 Mrd. USD bei erwarteten Erlösen von 12 bis 13 Mrd. USD. Solche Ausgaben schaffen mehrjährige Kapazitäten, verlangen aber belastbare Finanzierung und spätere Auslastung.1,2

Erholung an den Märkten!

Der S&P 500 gewann in der Woche 2,5%, der Nasdaq Composite 2,3%. Zum Freitagsschluss standen sie bei 7.561,67 beziehungsweise 25.136,27 Punkten. Europas STOXX 600 legte mehr als 2% auf 664,14 Punkte zu. Solide Geschäftszahlen und günstigeres Öl halfen europäischen Unternehmen. Der schwache US-Handel am Freitag zeigt allerdings, wie schnell die Stimmung kippen kann. Für Sie bleibt die Unterscheidung entscheidend: Eine Erholung breiter Indizes bedeutet noch keine Entwarnung bei besonders hoch bewerteten KI-Aktien.3,4

Grafik 1: Breite US-Indizes erholen sich, Nvidia verliert deutlich. Schlusskurse 06.-13.11.2026; eigene Berechnung nach AP, FinanceCharts und StatMuse.

Die Fed steht vor einer schwierigeren Zinsentscheidung!

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4% gegenüber September, ohne Lebensmittel und Energie um 0,3%. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte genau eine solche Kernrate als Anlass genannt, im Dezember auch eine Anhebung um 50 Basispunkte zu erwägen.

Freitags sorgten die Erzeugerpreise mit einem Monatsplus von 0,3% statt erwarteter 0,4% für etwas Erleichterung. Zum Vorjahr betrug der Anstieg jedoch 6,5%. Die Entwarnung bleibt damit begrenzt. Die Oktoberpause der Fed steht unter wachsendem Rechtfertigungsdruck, ob sie zu spät reagiert hat, lässt sich daraus noch nicht abschließend ableiten. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am 13. November mit rund 5,15%. Der EZB-Referenzkurs des Euro sank binnen Wochenfrist von 1,1165 auf 1,1052 USD. Höhere Renditen und ein stärkerer Dollar belasten die Metallpreise. Höhere Zinsen verteuern zudem neue Kredite für Rechenzentren und Minenprojekte.5,6,7,8

Gold und Silber verlieren gegen den Zinsdruck!

Beim Londoner Nachmittagsbenchmark sank Gold vom 6. bis 13. November von 4.049,60 auf 3.890,85 USD je Feinunze, ein Minus von 3,9%. Silber fiel beim Londoner Mittagsbenchmark von 52,020 auf 50,045 USD je Feinunze und damit um 3,8%. Die unterschiedlichen Fixingzeiten sind beim Vergleich zu beachten.

Golds Schutzfunktion verhindert keine Kursverluste, wenn verzinsliche Anlagen attraktiver werden. Silber reagiert zusätzlich auf Erwartungen an die industrielle Nachfrage. Sollte der Zinsdruck nachlassen, könnte das beide Metalle entlasten.9

Kupfer braucht verlässliche Investitionen!

Kupfer verbilligte sich im selben Zeitraum beim offiziellen LME-Kassapreis um 2,5% auf 13.610 USD je Tonne. Die registrierten LME-Bestände stiegen von 316.675 auf 329.100 Tonnen. Der Lageraufbau spricht gegen eine pauschale Erzählung akuter Knappheit. Er beschreibt allerdings nur einen Teil des Weltmarktes.

Stromnetze und Rechenzentren bleiben wichtige Einsatzfelder für Kupfer. Verschieben sich Bauvorhaben, kann sich auch die Nachfrage verzögern. Entlastung kommt von der Kostenseite: Brent-Öl notierte beim Freitagsettlement bei 95,84 USD je Barrel und lag rund 2,5% unter der Vorwoche. Günstigere Energie kann die Betriebskosten von Produzenten senken.10,11

Grafik 2: Alle drei Metalle geben auf Wochenbasis nach. Londoner Referenzpreise für Gold (PM) und Silber (Mittag), LME Cash Settlement für Kupfer; GoldSilver und Westmetall.

Fazit: Die KI-Branche muss Vertrauen zurückgewinnen!

Nvidias Zahlen am Dienstagabend, 17. November, werden zum nächsten Belastungstest.Entscheidend sind neben dem Umsatz die Verlässlichkeit der Aufträge und der Ausblick. Für Donnerstag, 19. November, ist Anthropics Nasdaq-Debüt vorgesehen. Die von Reuters genannte mögliche Bewertung von bis zu 1,4 Billionen USD bleibt eine Erwartung, kein feststehender Börsenwert.1,12

Beim APEC-Gipfel in Shenzhen am 18. und 19. November könnten Handel und Energieversorgung neue Impulse erhalten. Das Weiße Haus hat inzwischen auch ein Treffen Trumps mit Xi und Putin angekündigt.13

Was u.a. für Rohstoffanleger zählt, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Hinweise

Quellen: Nvidia, Nebius, AP, Reuters, BLS, Federal Reserve, US Treasury/YCharts, EZB, Nasdaq, Chinas Außenministerium, GoldSilver, Westmetall/LME, FinanceCharts und StatMuse. Grafiken: eigene Darstellung und Berechnung.

1. Nvidia: Führungswechsel und Ergebnistermin, 12.11.; Aktienkurse 06./13.11. Nvidia · FinanceCharts · StatMuse

2. Nebius: Aktionärsbrief Q3 2026, 12.11.; Umsatz- und Investitionsziele. Unternehmensbericht

3. AP: Schlussstände und Wochenbilanz der US-Indizes, 13.11. Marktbericht

4. Reuters: Europas Aktienmärkte, 13.11.; STOXX 600 bei 664,14 Punkten. Marktbericht bei StreetInsider

5. BLS: US-Verbraucherpreise Oktober; Veröffentlichung am 10.11. CPI

6. Federal Reserve: Christopher Wallers Rede vom 10.11.; persönliche Zinseinschätzung. Rede

7. BLS und Reuters: Erzeugerpreise Oktober, 13.11.; Istwerte und Konsens. PPI · Reuters bei MarketScreener

8. US-Treasury-Parrendite, 13.11., und EZB-Referenzkurse, 06./13.11. YCharts / US Treasury · EZB

9. Gold und Silber: Londoner Referenzpreise vom 06. bis 13.11., USD je Feinunze. GoldSilver

10. Kupfer: offizielles LME Cash Settlement und Lagerbestände, 06.-13.11. Westmetall / LME

11. Reuters: Brent-Settlement und Wochenentwicklung, 13.11. Ölmarktbericht bei Yahoo Finance

12. Anthropic: geplanter Handelsstart am 19.11.; Reuters zur möglichen Bewertung. Nasdaq · Reuters

13. APEC-Termin und angekündigtes Treffen Trump-Xi-Putin; Stand 14.11. Chinas Außenministerium· Reuters bei MarketScreener

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