Erst die Affäre, dann der Rücktritt, jetzt neue Dokumente: Die Spur führt von Singapur bis nach Shanghai. Ein früherer CIA-Agent erklärt, wie Geheimdienste vorgehen. Und für Anleger steht viel auf dem Spiel. Die Affäre um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang zieht weitere Kreise. Ein chinesisches Unternehmen, das die Frau im Zentrum des Skandals gegründet hatte, soll verbotene Nvidia-Chips beschafft haben. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Unterlagen aus China. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de