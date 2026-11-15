Erst die Affäre, dann der Rücktritt, jetzt neue Dokumente: Die Spur führt von Singapur bis nach Shanghai. Ein früherer CIA-Agent erklärt, wie Geheimdienste vorgehen. Und für Anleger steht viel auf dem Spiel. Die Affäre um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang zieht weitere Kreise. Ein chinesisches Unternehmen, das die Frau im Zentrum des Skandals gegründet hatte, soll verbotene Nvidia-Chips beschafft haben. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Unterlagen aus China. Die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.