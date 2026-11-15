Straubing (ots) -Wer also zieht das Schwert, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen? Einsicht dazu braucht es dringend auf beiden Seiten. Die IG Metall muss nun einmal einsehen, dass man in einer Zeit, in der die Welt ringsherum brodelt, nicht auf Biegen und Brechen fünf Prozent Lohnerhöhung durchsetzen kann und dann auch noch Beschäftigungsgarantien erhält. Auch alle Verweise auf die Versäumnisse vor allem der Autobosse in der Vergangenheit nützen nichts - nun müssen Antworten auf die Jetztzeit gefunden werden. Und diese müssen sich an den ökonomischen Möglichkeiten orientieren, die anders sind als früher, als die Autos made in Germany noch das Maß aller Dinge waren. Unter diesen Umständen wäre dann auch eine Verlängerung der Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich kein unseriöses Ansinnen.Aufseiten der Arbeitgeber wiederum muss man einsehen, dass bei aller Verklemmung der soziale Frieden gewahrt werden muss und dass dies nicht bei einem Reallohn-Verlust in der augenblicklich vorgesehenen Höhe möglich ist. Ein halbwegs vernünftiger Sockelbetrag in Prozenten und das Angebot, dort zu besseren Ergebnissen zu kommen, wo es die geschäftliche Situation erlaubt, könnten ein Weg aus der Konfrontation sein. Flexibilisierung sowohl bei der Entlohnung als auch bei den Arbeitszeiten wäre mithin das Gebot der Stunde.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6390834