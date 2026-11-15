Straubing (ots) -Was Hubertus Heil da am Wochenende an die "lieben Genossinnen und Genossen" schreibt, klingt erst einmal vernünftig: An der Spitze der von Selbstzweifeln geplagten SPD zu stehen und gleichzeitig in der Bundesregierung maßgeblich Verantwortung zu tragen, verlangt einem allein viel ab. Da kann es helfen, wenn man sich die Arbeit teilt. Der Vorschlag lautet deshalb, dass Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister bleibt, den SPD-Vorsitz aber an Heil abtritt.Solch Teamarbeit kann durchaus sinnvoll sein. Voraussetzung für das Funktionieren wäre allerdings, dass sich die Protagonisten gut verstehen, sich die Bälle zuspielen und gegenseitig den Rücken stärken. Eben das ist von einem Duo Klingbeil/Heil (oder Heil/Klingbeil?) nicht zu erwarten. Die beiden Niedersachsen pflegen bekanntlich seit Jahren ihre Rivalität. Das dürfte sich kaum ändern, wenn der eine künftig die reine Lehre der SPD predigt und der andere die Kompromisse zu vertreten hat, die einem eine Koalition nun einmal abverlangt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6390833