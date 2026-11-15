Frankfurt (ots) -



Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil hat seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der SPD verkündet. Es ist ein Manöver, das den Versuch des Parteivorstands unterläuft, die Vorsitzfrage bis Mitte Dezember ohne große öffentliche Debatte zu klären - und dann auf dem Parteitag im Januar einen gemeinsamen Vorschlag zu präsentieren. Ganz offenkundig vertraut Heil nicht darauf, in einem solchen Verfahren zum Zug kommen zu können. Womöglich befürchtet er, dass die bisherige Hauptfavoritin Manuela Schwesig, die sich ihren Co-Chef aussuchen könnte, für Klingbeil optiert. Sonst hätte der Ex-Arbeitsminister ihre Entscheidung ja abwarten können. Ein Problem von Heils Vorstoß: Die Schwerpunkte, die er nennt, entsprechen auch den bisherigen der SPD. Er begründet seine Kandidatur damit, dass ein Minister nicht genug Zeit habe für die Partei. Wenn eine Trennung von Partei- und Regierungsamt aber das Maß der Dinge ist, um die SPD wieder nach vorn zu bringen, dürfte auch Schwesig nicht kandidieren.



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