Eine deutsch-schwedische Studie hat untersucht, wie sich Menschen am besten zum Stromsparen anregen lassen. Die gute Nachricht: Es funktioniert recht einfach. Die schlechte: Die Effekte verschwinden schnell wieder. Energiesparen ist eine Frage der Motivation. Doch wie genau motiviert man Menschen am besten? Eine deutsch-schwedische Studie hat zwei Ansätze empirisch miteinander verglichen: Erstens das sogenannte "Nudging" - also das mentale "Hinschubsen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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