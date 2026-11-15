Ethereum hat innerhalb weniger Tage sämtliche Hoffnungen auf eine rasche Trendwende zunichtegemacht. Noch am vergangenen Wochenende hatte ich unter der Headline "Noch erscheint nichts verloren" auf die Bedeutung der bis dahin verteidigten Aufwärtstrendlinie hingewiesen und zugleich vor einer neuen Verkaufswelle unterhalb von 2.125 US$ gewarnt. Genau dieses Risikoszenario hat sich inzwischen aktiviert: Die Trendlinie wurde gebrochen und die damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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