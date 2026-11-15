Freiburg (ots) -"Es ist gar nicht nötig, auf Großbritannien zu verweisen, wo ein ähnliches Vorhaben mit Ruanda am Obersten Gerichtshof scheiterte. Tatsache ist so oder so: Der Plan, Abschiebezentren in Ostafrika zu schaffen, hat mit der Würde des Menschen und dem Geist des Grundgesetzes nichts mehr zu tun." https://mehr.bz/bel320aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6390858

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.