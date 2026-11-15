Freiburg (ots) -
"Es ist gar nicht nötig, auf Großbritannien zu verweisen, wo ein ähnliches Vorhaben mit Ruanda am Obersten Gerichtshof scheiterte. Tatsache ist so oder so: Der Plan, Abschiebezentren in Ostafrika zu schaffen, hat mit der Würde des Menschen und dem Geist des Grundgesetzes nichts mehr zu tun." https://mehr.bz/bel320a
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"Es ist gar nicht nötig, auf Großbritannien zu verweisen, wo ein ähnliches Vorhaben mit Ruanda am Obersten Gerichtshof scheiterte. Tatsache ist so oder so: Der Plan, Abschiebezentren in Ostafrika zu schaffen, hat mit der Würde des Menschen und dem Geist des Grundgesetzes nichts mehr zu tun." https://mehr.bz/bel320a
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