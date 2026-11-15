Eine rabenschwarze Handelswoche liegt hinter der Nvidia-Aktie. Vom vorherigen Wochenschluss bei 186,64 US$ brachen die Papiere des KI-Chipgiganten zwischenzeitlich um mehr als -20% ein. Seit dem Rekordhoch vom 6. Oktober bei 243,37 US$ summierten sich die Verluste in der Spitze sogar auf rund -39%. Damit wurden rechnerisch zeitweise etwa 2.280 Milliarden US$ an Börsenwert ausgelöscht. Noch am vergangenen Mittwoch hatte ich eine mögliche historische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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