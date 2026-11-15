Der DAX setzte in den letzten Handelstagen zwar zu einer fulminanten Rekordjagd an, doch innerhalb des Index gab es Unterschiede. Während Versicherungs- und Finanzwerte unter anderem von starken Allianz-Zahlen profitierten, sah es an anderer Stelle deutlich prekärer aus. Mit Rheinmetall und Infineon standen zwei DAX-Aktien unter Druck. Nach den Kursverlusten rückt die Frage nach einem möglichen Comeback immer stärker in den Fokus. Gleiches gilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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