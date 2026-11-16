Am Kryptomarkt herrscht Ausnahmezustand. Bitcoin ist am Wochenende zeitweise in Richtung 62.000 US-Dollar abgestürzt und hat damit den niedrigsten Stand seit Juli erreicht. Auch Ethereum, Solana und zahlreiche weitere Kryptowährungen stehen massiv unter Druck. Die Angst vor einem anhaltenden Bärenmarkt wächst. Doch während Anleger Milliarden verlieren und gehebelte Positionen zwangsweise geschlossen werden, könnte die Krise für bestimmte Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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