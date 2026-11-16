Hamburg (ots) -Insgesamt zehn Torfabbau-Unternehmen, darunter Marktführer Klasmann-Deilmann, stehen nach Informationen der NDR Story im Verdacht, in niedersächsischen Moorgebieten zum Teil über Jahre vorgeschriebene Abbautiefen unterschritten zu haben. Kritikern zufolge kann dadurch die vorgesehene Wiedervernässung der betroffenen Torfabbauflächen erschwert oder gar verhindert werden. Auf Nachfrage der NDR Autoren Nathan Niedermeier und Melanie Stucke haben sieben Landkreise bestätigt, dass in ihrem Verantwortungsbereich Abbauunternehmen auffällig geworden seien.Gegen das Unternehmen Klasmann-Deilmann hat das Land Niedersachsen bereits vor dem Landgericht Osnabrück eine Klage auf 4,7 Millionen Euro Schadensersatz erhoben, weil zu viel Torf im Naturschutzgebiet Esterweger Dose abgebaut worden sei. In der NDR Doku weist Firmensprecher Dirk Röse entsprechende Vorwürfe zurück und macht für mutmaßlich fehlende Torfmengen die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit verantwortlich. Das Unternehmen habe nicht tiefer abgebaut als erlaubt.Auch bei Vorwürfen gegen andere Unternehmen dauert die Aufarbeitung durch die zuständigen Behörden an, das zeigen Recherchen, an denen auch die Hannoversche Allgemeine (HAZ) beteiligt war. Demnach hat etwa der Landkreis Diepholz nach Beginn der Recherchen Anzeige gegen eine Abbaufirma erstattet. Das Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg anhängig. Dagegen räumen zwei Torf-Unternehmer aus dem Landkreis Vechta im Film ein, dass sie über die erlaubten Abbautiefen hinaus Torf abgetragen hätten. Den Recherchen zufolge baute die Firma im Naturschutzgebiet Goldenstedter Moor zudem auch noch weiter Torf ab, nachdem die Genehmigung dafür 2015 ausgelaufen war. Das zeigten Akten des Landkreises, die das Team der NDR Story einsehen konnte. Vor der Kamera verweisen die beiden Unternehmer zur Rechtfertigung auf den Landkreis, der diese Praxis auch bei Konkurrenzfirmen hingenommen habe. "Wieso können andere Firmen machen, was sie wollen, und der Landkreis kritisiert das nicht?", sagen sie in der Doku. "Wenn die Mitbewerber mit 800 oder 1.000 Hektar am Buddeln sind, wieso dürfen wir das nicht?"Auf Anfrage dazu hat der Landkreis Vechta den NDR Autoren mitgeteilt, der Vorwurf des rechtswidrigen Torfabbaus sei "zunächst infolge hoher Arbeitsbelastung nicht bis zum Ende bearbeitet worden." Dennoch seien die Auflagen aus den Genehmigungen für die Abbauunternehmen verpflichtend, unabhängig von Kontrollen durch den Landkreis. Der Sprecher der deutschen Erdenhersteller im Industrieverband Garten (IVG), Ulrich von Glahn, schließt in der Doku nicht aus, dass einzelne Unternehmen gegen Vorgaben verstoßen hätten. "Wenn das so ist", so von Glahn, "dann ist auch sicherlich seitens der Unternehmen zu klären, wie sowas passieren konnte."Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (DIE GRÜNEN) sieht im NDR Interview dazu die Landkreise in der Pflicht. "Ich erwarte natürlich von allen Landkreisen, wenn ich solche Fälle habe und wenn dort Verstöße sind, dann müssen die natürlich auch nach Recht und Gesetz sanktioniert werden", so der Minister in der NDR Story.Sendehinweis: "Abgetorft: Kleine Branche, großer Schaden?" in der Reihe NDR Story, am 16. November um 22:00 Uhr im NDR Fernsehen (ARD Mediathek ab 06:00 Uhr https://ots.de/WE1YGX)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6390881