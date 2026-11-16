ANTALYA (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in der Türkei geht ab Montag in die entscheidende zweite Woche. Für die heiße Phase der Verhandlungen reist Bundesumweltminister Carsten Schneider an. Der SPD-Politiker ist von der Präsidentschaft mit einer besonderen Aufgabe betraut worden. Er soll gemeinsam mit Indiens Umweltminister Bhupender Yadav als Vermittler ("Co-Facilitator") die Verhandlungen über die Minderung klimaschädlicher Treibhausgase voranbringen. Bis zum geplanten Ende am Freitag gilt es, Kompromisslinien zwischen den knapp 200 Staaten auszuloten.

Schneider ist das einzige deutsche Kabinettsmitglied, das nach Antalya kommt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt, darunter die Haushaltsberatungen. Und auch die Ministerin für Entwicklung, Reem Alabali Radovan (SPD), und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verzichteten auf einen Besuch.

Es handelt sich um die wohl weltgrößte politische Konferenz mit rund 95.000 Teilnehmern. Dort verhandeln diese Woche Hunderte Minister aus aller Welt. In der ersten Woche wurde die deutsche Delegation auf Staatssekretärsebene vertreten.

Strom verspricht große Effizienzgewinne



Die australische Präsidentschaft, die die Verhandlungen leitet, strebt an, dass in der geplanten Abschlusserklärung ein Ziel zur Elektrifizierung verankert wird. Bis 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich steigen, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister und Landwirte tatsächlich nutzen. Wären diese Bereiche stärker elektrifiziert, brächte dies große Effizienzgewinne mit sich und würde auch dem Klimaschutz helfen - besonders, wenn der Strom aus grünen Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt./toz/DP/jha