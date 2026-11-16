Die DroneShield-Aktie setzt ihren steilen Abwärtstrend fort. Am Freitag fiel der Kurs um weitere -5,22% auf 1,18 AU-Dollar und erreichte damit eine langfristig wichtige Unterstützungszone. RSI und MACD zeigen zwar bullische Divergenzen, halten zugleich aber an ihren bärischen Cross-Signalen fest. Kann der Bereich um 1,10 AU-Dollar eine Gegenbewegung einleiten? Chartanalyse zu DroneShield Seit dem Hoch bei rund 6,70 AU-Dollar befindet sich die DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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