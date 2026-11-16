FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. November





MONTAG, DEN 16. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day



USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26

05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26

14:30 USA: Empire State Index 11/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel



PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila



TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER

??TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day

17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen



USA: Microsoft, Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20.11.26)

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26

15:15 USA: Industrieproduktion 10/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 9/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day

13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026

ITA: Generali Group, Investor Day

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Anthropic, Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis

voraussichtlich NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.

15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin

DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen

11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026

16:30 DEU: Mutares, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Procter & Gamble, Investor Day

USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26

11:00 EUR: Bauproduktion 9/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe

11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe

12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin

12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen

IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

FREITAG, DEN 20. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26

08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26

09:30 POL: Industrieproduktion 10/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M.

BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel



TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

MONTAG, DEN 23. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund 22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BASF, Capital Markets Day

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen

15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich) 17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)

22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26



SONSTIGE TERMINE

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg

MITTWOCH, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day

10:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26

08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26

08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26

14:30 USA: Realeinkommen 10/26

14:30 USA: PCE Preisindex 10/26

14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel



DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 NOR: BIP Q3/26

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin

Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.

09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe

16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.

BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen





FREITAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen



DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26

07:00 FIN: BIP Q3/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26

08:00 SWE: BIP Q3/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München

Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft». U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».

BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel

HINWEIS

USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen



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