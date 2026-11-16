BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen haben eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder eine andere durch einen Einsatz ausgelöste psychische Erkrankung. "Wir machen jedes Jahr eine Erhebung, wie viele psychisch kranke Soldatinnen und Soldaten sich in den Bundeswehrkrankenhäusern und Facharztzentren vorgestellt haben. Und da haben wir von 2024 zu 2025 einen erheblichen Anstieg festgestellt", sagte der Beauftragte des Bundesministeriums der Verteidigung für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, Peter Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Die Zahl der psychisch Erkrankten mit posttraumatischer Belastungsstörung ist um etwa 50 Prozent gestiegen - von 186 auf 279 - und die derjenigen mit anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen um etwa 40 Prozent." In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeute das 112 Meldungen 2024 und 159 im vergangenen Jahr.

Wo liegen die Gründe?



"Die Zahl der Betroffenen ist also insgesamt von 298 auf 438 gewachsen. Das ist eine ganze Menge", bilanzierte Zimmermann. Zwar sei die statistische Erfassung vereinfacht worden, was zu mehr Meldungen geführt haben könnte. "Wesentlicher scheint mir aber, dass wir im Moment Trigger haben - also Bilder aus dem Iran- oder dem Ukraine-Krieg, die dazu führen, dass sich bei betroffenen Bundeswehrsoldaten Symptome verstärken und sie sich in Behandlung begeben. Ein weiterer Punkt ist, dass wir inzwischen eine recht intensive Aufklärungsarbeit machen", sagte der Beauftragte.

Die meisten Betroffenen waren laut Zimmermann in Afghanistan, dem Kosovo oder in Mali eingesetzt. "Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten, wenn sie mit psychischen Problemen zum Arzt gehen."

Betroffene begäben sich im Schnitt erst vier bis fünf Jahre nach dem auslösenden Ereignis in Behandlung. Das sei deutlich zu lang.

Eine PTBS ist eine psychische Erkrankung, die als Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis eintritt. Die Symptome setzen manchmal erst verzögert ein. Betroffene erleben häufig das Trauma immer wieder in sogenannten Flashbacks oder in ihren Träumen. Manche Betroffene ziehen sich immer mehr zurück, leiden unter Schlafproblemen und sind sehr schreckhaft./vrb/DP/zb